Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Азербайджанський газ в Євросоюзі замінить російський

03 березня 2024, 16:21
Азербайджанський газ в Євросоюзі замінить російський
Фото: 1news.az
Поставки російського газу знову скоротились

Країни Євросоюзу планують значно збільшити обсяги закупівель газу в Азербайджану.

Про це, з посиланням на Кадрі Сімсон, єврокомісарку з питань енергетики, повідомляє The Moscow Times.

За її словами, Євросоюз перерозподілив маршрути постачання газу за допомогою Азербайджану, Норвегії та інших країн і досяг економії в споживанні газу. Крім того, ЄС та Азербайджан підписали три документи про співпрацю у сфері відновлюваних джерел енергії в Азербайджані.

"У рамках сьогоднішньої зустрічі ми досягли низки домовленостей. Серед них: збільшення обсягів експорту газу з Азербайджану до Європи до 20 млрд кубометрів до 2027 року, а також необхідність збільшення пропускної спроможності існуючої газотранспортної інфраструктури", – заявила вона.

Відносно експорту російського газу, то за підсумками минулого року "Газпром" продав на експорт близько 69 млрд кубометрів газу – мінімальний обсяг з 1985 року.

Порівняно з 2022 роком (100,9 млрд кубометрів), який поки є гіршим для компанії за всю її історію, обсяги прокачування газу за кордон скоротилися ще на третину. А якщо порівнювати з рівнями до розв'язаної росією війни з Україною (185 млрд кубометрів у 2021 році), експорт "Газпрому" зменшився втричі.

Поставки до Європи впали до 28 млрд кубометрів – рівня другої половини 1970-х років. До вторгнення в Україну росія відправляла до ЄС близько 180 млрд кубометрів газу. 

Нагадаємо, що з 1 березня від постачання російської нафти відмовилась остання держава ЄС – Болгарія. Хоча країна мала дозвіл продовжувати імпорт нафти з рф до кінця 2024 року, однак вона вирішила підтримати своїх європейських партнерів.

газАзербайджанрф тероризм

Останні матеріали

2 березня 2024 року: 1+1=2... чи 8? Українські сили не тільки збивають російські літаки – Том Купер
Cуспільство
2 березня 2024 року: 1+1=2... чи 8? Українські сили не тільки збивають російські літаки – Том Купер
Переклад iPress – 03 березня 2024, 17:24
Попри скепсис. Як ЗСУ могли збити всі заявлені Су – Том Купер
Політика
Попри скепсис. Як ЗСУ могли збити всі заявлені Су – Том Купер
Переклад iPress – 03 березня 2024, 16:15
Послабити Штати? Та байдуже. Чому Трамп намагається зробити так, щоб Україна програла? – Енн Епплбом
Політика
Послабити Штати? Та байдуже. Чому Трамп намагається зробити так, щоб Україна програла? – Енн Епплбом
Переклад iPress – 01 березня 2024, 15:17
Харків: боротьба триває. Проблеми українців для Заходу в темряві, яку зрідка освітлює штучне світло фотосесій їхніх політиків – Джейд МакГлинн
Cуспільство
Харків: боротьба триває. Проблеми українців для Заходу в темряві, яку зрідка освітлює штучне світло фотосесій їхніх політиків – Джейд МакГлинн
Переклад iPress – 01 березня 2024, 11:58
Після Авдіївки: в обороні. Україні бракує інженерних сил та ресурсів, а росіянам досвідчених солдатів та техніки – Frontelligence Insight
Політика
Після Авдіївки: в обороні. Україні бракує інженерних сил та ресурсів, а росіянам досвідчених солдатів та техніки – Frontelligence Insight
Переклад iPress – 01 березня 2024, 08:18
Третій рік війни. Плани 2024: путін vs Зеленський – Мік Раян
Політика
Третій рік війни. Плани 2024: путін vs Зеленський – Мік Раян
Переклад iPress – 29 лютого 2024, 15:37
росіяни продовжують втрачати особовий склад і техніку. ЗСУ відновлюють контроль над деякими населеними пунктами – Том Купер
Cуспільство
росіяни продовжують втрачати особовий склад і техніку. ЗСУ відновлюють контроль над деякими населеними пунктами – Том Купер
Переклад iPress – 29 лютого 2024, 12:04
Втручання росії у американські вибори 2024 року вже почалося. США остерігаються діпфейків – NBC News
Політика
Втручання росії у американські вибори 2024 року вже почалося. США остерігаються діпфейків – NBC News
Переклад iPress – 29 лютого 2024, 08:11
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється