Азербайджанський газ в Євросоюзі замінить російський

Поставки російського газу знову скоротились

Країни Євросоюзу планують значно збільшити обсяги закупівель газу в Азербайджану.

Про це, з посиланням на Кадрі Сімсон, єврокомісарку з питань енергетики, повідомляє The Moscow Times.

За її словами, Євросоюз перерозподілив маршрути постачання газу за допомогою Азербайджану, Норвегії та інших країн і досяг економії в споживанні газу. Крім того, ЄС та Азербайджан підписали три документи про співпрацю у сфері відновлюваних джерел енергії в Азербайджані.

"У рамках сьогоднішньої зустрічі ми досягли низки домовленостей. Серед них: збільшення обсягів експорту газу з Азербайджану до Європи до 20 млрд кубометрів до 2027 року, а також необхідність збільшення пропускної спроможності існуючої газотранспортної інфраструктури", – заявила вона.

Відносно експорту російського газу, то за підсумками минулого року "Газпром" продав на експорт близько 69 млрд кубометрів газу – мінімальний обсяг з 1985 року.

Порівняно з 2022 роком (100,9 млрд кубометрів), який поки є гіршим для компанії за всю її історію, обсяги прокачування газу за кордон скоротилися ще на третину. А якщо порівнювати з рівнями до розв'язаної росією війни з Україною (185 млрд кубометрів у 2021 році), експорт "Газпрому" зменшився втричі.

Поставки до Європи впали до 28 млрд кубометрів – рівня другої половини 1970-х років. До вторгнення в Україну росія відправляла до ЄС близько 180 млрд кубометрів газу.

Нагадаємо, що з 1 березня від постачання російської нафти відмовилась остання держава ЄС – Болгарія. Хоча країна мала дозвіл продовжувати імпорт нафти з рф до кінця 2024 року, однак вона вирішила підтримати своїх європейських партнерів.