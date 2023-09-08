АЗС в росії третій місяць поспіль збиткові

російські автозаправні станції третій місяць поспіль збиткові через зростання біржових цін на паливо.

Про це пише росзмі Вєдомості, посилаючись на дані дослідницької групи "Петромаркет".

"Торгівля бензином перебуває в від'ємній зоні з середини червня, дизельного пального - з середини серпня", - пише видання.

Маржа заправок по бензину Аі-92 і Аі-95 на початок вересня в середньому становила мінус 3 рубля за літр, по дизелю - мінус 2 рубля.

Збітковість продажу бензину А-95 підтверджують і в російській Незалежній паливній асоціації, проте заявляють, що продаж Аі-92 і дизпалива все ще вигідні для власників автозаправок, але їхня маржа не перевищує 63 копійки на літрі.

Найбільші мережі АЗС рф: "Лукойл", "Роснефть" і "Татнефть", урізають акції для покупців і скасовують знижки.

Також АЗС відмовляються від додаткових знижок і кешбеку через зниження маржі.

Нагадаємо, що в кінці літа стало відомо, що "Газпром" став збитковим вперше за 25 років.