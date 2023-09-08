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АЗС в росії третій місяць поспіль збиткові

08 вересня 2023, 08:46
АЗС в росії третій місяць поспіль збиткові
Фото: mancard.ru
російські автозаправні станції третій місяць поспіль збиткові через зростання біржових цін на паливо.

Про це пише росзмі Вєдомості, посилаючись на дані дослідницької групи "Петромаркет". 

"Торгівля бензином перебуває в від'ємній зоні з середини червня, дизельного пального - з середини серпня", - пише видання. 

Маржа заправок по бензину Аі-92 і Аі-95 на початок вересня в середньому становила мінус 3 рубля за літр, по дизелю - мінус 2 рубля.

Збітковість продажу бензину А-95 підтверджують і в російській Незалежній паливній асоціації, проте заявляють, що продаж Аі-92 і дизпалива все ще вигідні для власників автозаправок, але їхня маржа не перевищує 63 копійки на літрі.

Найбільші мережі АЗС рф: "Лукойл", "Роснефть" і "Татнефть", урізають акції для покупців і скасовують знижки. 

Також АЗС відмовляються від додаткових знижок і кешбеку через зниження маржі.

Нагадаємо, що в кінці літа стало відомо, що "Газпром" став збитковим вперше за 25 років. 

РосіяАЗСпаливозбитковий

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