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"Газпром" став збитковим вперше за 25 років

31 серпня 2023, 16:26
Фото: ТАСС
Перше півріччя цього року року показало, що газовий бізнес "Газпрому" став збитковим.

Про це повідомляє Коммерсант.

Головна причина - різке падіння виручки від експорту і скорочення транспортування газу газотранспортною системою укупі зі зростанням потужностей самої системи після введення газопроводів, що так і не запрацювали, для "Північного потоку-2".

"Різке падіння виручки від експортних продажів газу на тлі зростання витрат і капітальних вкладень призвели до того, що газовий бізнес "Газпрому" - кореневий елемент діяльності групи - у першому півріччі виявився збитковим", - пише росЗМІ. 

Стан справ в "Газпромі", найімовірніше, погіршуватиметься і на далі. 

"У міру подальшого зниження цін на газ у Європі ситуація може погіршитися", - пише видання. 

Таке траплялося востаннє в першому півріччі 2020 року в розпал пандемії, а до цього - в кризовому 1998 році, що став шоковим для російської економіки.

Але на той момент світові ціни на вуглеводні були на мінімальному рівні за останні 20 років. І тоді середня ціна Brent становила $39,9 за барель, а середня експортна ціна газу "Газпрому" - $124 за 1 тисячу кубометрів. Наразі ж ситуація на світовому ринку стабільна.  

Виручка ПАТ "Газпром" впала на 65%, до 2,74 трлн руб., зокрема виручка безпосередньо від продажу газу впала в 2,1 раза, до 1,7 трлн руб.

збиткиГазпром

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