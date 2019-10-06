ПОЛІТИКА НОВИНИУ зустрічі з Бакановим також взяли участь бізнес-омбудсмен Альгірдас Шемета, Президент Американської торгівельної палати Андрій Гундер, виконавчий директор Європейської Бізнес Асоціації Анна Дерев’янко та Президент Спілки українських підприємців В’ячеслав Климов.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Баканов заявив, що СБУ готова до подальшої співпраці з бізнесом
Виконувач обов'язків голови СБУ Іван Баканов провів зустріч із представниками бізнес-асоціацій України та Радою бізнес-омбудсмена
Фото:з відкритих джерел
Як зазначається, метою зустрічі стало обговорення актуальних для сьогодення проблемних питань в економічній сфері та шляхів їх вирішення задля попередження незаконного втручання силового блоку в діяльність бізнесу, повідомляє прес-служба СБУ, йдетья в "УП".
"Під час зустрічі розглянуто широкий спектр питань щодо наявних загроз легальному бізнесу в окремих галузях економіки держави, протидії контрабанді та тіньовій економіці, а також розвитку державно-приватного партнерства у сфері забезпечення кібербезпеки", - йдеться у повідомленні.
"Іван Баканов запевнив, що СБ України готова до подальшої співпраці з представниками вітчизняного та іноземного бізнесу з метою покращення інвестиційного клімату в Україні", - додали у прес-службі СБУ.
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10 06 2019 08:21 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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