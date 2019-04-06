СБУ офіційно відмовилась показувати декларацію Баканова
"Жодних винятків в частині відкритого опублікування декларацій для таких посадовців (навіть тих, хто призначається на посади в СБУ Указами Президента України) законом не визначено", — йдеться у відповіді, яку отримали журналісти програми "Схеми", інформує "Громадське" з посиланням на "Радіо Свобода".
У СБУ зазначили, що ця норма закону має "унеможливити розкриття" даних щодо належності таких осіб до органів, а також запобігти розкриттю даних членів їх сімей тощо.
Представники спецслужби додали, що декларації таких осіб подаються до внутрішньої автоматизованої системи СБУ, де їх можуть перевірити співробітники Національного агентства з питань запобігання корупції, які мають доступ.
При цьому в СБУ не уточнили, чи подавав Баканов декларацію до внутрішньої системи.
Нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський видав нові укази про звільнення керівництва Служби безпеки України.
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