СБУ офіційно відмовилась показувати декларацію Баканова

Свою відмову в Управлінні взаємодії зі ЗМІ та громадськістю СБУ пояснили статтею 52-1 Закону "Про запобігання корупції", якою передбачений "окремий порядок контролю осіб, які обіймають посаду в органах, що здійснюють оперативно-розшукову та контррозвідувальну діяльність".

"Жодних винятків в частині відкритого опублікування декларацій для таких посадовців (навіть тих, хто призначається на посади в СБУ Указами Президента України) законом не визначено", — йдеться у відповіді, яку отримали журналісти програми "Схеми", інформує "Громадське" з посиланням на "Радіо Свобода".

У СБУ зазначили, що ця норма закону має "унеможливити розкриття" даних щодо належності таких осіб до органів, а також запобігти розкриттю даних членів їх сімей тощо.

Представники спецслужби додали, що декларації таких осіб подаються до внутрішньої автоматизованої системи СБУ, де їх можуть перевірити співробітники Національного агентства з питань запобігання корупції, які мають доступ.

При цьому в СБУ не уточнили, чи подавав Баканов декларацію до внутрішньої системи.

Нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський видав нові укази про звільнення керівництва Служби безпеки України.

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