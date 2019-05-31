ПОЛІТИКА НОВИНИПрезидент Володимир Зеленський видав нові укази про звільнення керівництва Служби безпеки України.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Зеленський продовжує звільнення в СБУ: ще три укази
Зеленський звільнив з посади першого заступника Голови СБУ Віталія Малікова
Володимир Зеленський
Відповідні документи були опубліковані на сайті глави держави 31 травня, повідомляє "Українська правда".
Так, указом №342/2019 Зеленський звільнив з посади першого заступника Голови СБУ Віталія Малікова.
Крім того, указом №343/2019 він увільнив його від виконання обов’язків керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки.
Також президент звільнив з посади начальника головного управління СБУ у Києві та Київській області Олега Валендюка, про що говориться в указі №344/2019.
Нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський затвердив новий склад Ради національної безпеки і оборони.
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31 05 2019 16:34 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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