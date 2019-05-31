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Зеленський затвердив новий склад РНБО. Список

Розпорядження набрало чинності з дня опублікування
Президент Володимир Зеленський затвердив новий склад Ради національної безпеки і оборони.
Зеленський затвердив новий склад РНБО. Список Фото:president.gov.ua

Відповідний указ 31 травня опублікували на сайті президента, повідомляє "Українська правда".

Згідно з документом головою РНБО є президент Володимир Зеленський. Також глава держави ввів до складу РНБО:

  • Івана Баканова – перший заступник голови Служби безпеки - начальник головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю центрального управління СБУ,
  • Андрія Богдана – глава Адміністрації президента ,
  • Олександра Данилюка – секретар РНБО,
  • Оксану Маркарову – міністр фінансів,
  • Вадима Пристайка – заступник глави АП,
  • Руслана Рябошапку – заступник глави АП,
  • Руслана Хомчака – начальник генштабу - головнокомандувач ЗСУ.

Указом зі складу Ради національної безпеки і оборони виходить Ігор Райнін, Олександр Турчинов, Віктор Муженко та Юрій Стець.

Розпорядження набрало чинності з дня опублікування, 31 травня.

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31 05 2019 15:09
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