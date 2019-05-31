Зеленський затвердив новий склад РНБО. Список Розпорядження набрало чинності з дня опублікування

Президент Володимир Зеленський затвердив новий склад Ради національної безпеки і оборони.

Фото:president.gov.ua

Відповідний указ 31 травня опублікували на сайті президента, повідомляє "Українська правда". Згідно з документом головою РНБО є президент Володимир Зеленський. Також глава держави ввів до складу РНБО: Івана Баканова – перший заступник голови Служби безпеки - начальник головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю центрального управління СБУ,

Андрія Богдана – глава Адміністрації президента ,

Олександра Данилюка – секретар РНБО,

Оксану Маркарову – міністр фінансів,

Вадима Пристайка – заступник глави АП,

Руслана Рябошапку – заступник глави АП,

Руслана Хомчака – начальник генштабу - головнокомандувач ЗСУ. Указом зі складу Ради національної безпеки і оборони виходить Ігор Райнін, Олександр Турчинов, Віктор Муженко та Юрій Стець. Розпорядження набрало чинності з дня опублікування, 31 травня. Читайте також: Земля під вами буде горіти, - у Раді відреагували на слова партнера Зеленського

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