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Зеленський затвердив новий склад РНБО. Список
Розпорядження набрало чинності з дня опублікування
Фото:president.gov.ua
Відповідний указ 31 травня опублікували на сайті президента, повідомляє "Українська правда".
Згідно з документом головою РНБО є президент Володимир Зеленський. Також глава держави ввів до складу РНБО:
- Івана Баканова – перший заступник голови Служби безпеки - начальник головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю центрального управління СБУ,
- Андрія Богдана – глава Адміністрації президента ,
- Олександра Данилюка – секретар РНБО,
- Оксану Маркарову – міністр фінансів,
- Вадима Пристайка – заступник глави АП,
- Руслана Рябошапку – заступник глави АП,
- Руслана Хомчака – начальник генштабу - головнокомандувач ЗСУ.
Указом зі складу Ради національної безпеки і оборони виходить Ігор Райнін, Олександр Турчинов, Віктор Муженко та Юрій Стець.
Розпорядження набрало чинності з дня опублікування, 31 травня.
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31 05 2019 15:09 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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