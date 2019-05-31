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Земля під вами буде горіти, - у Раді відреагували на слова партнера Зеленського

Також заяву брата радника президента прокоментував очільник радикальної партії Ляшко
У Верховній Раді та уряді відреагували на слова співвласника "Кварталу 95" Бориса Шефіра про необхідність скасування закону про статус української мови.
Земля під вами буде горіти, - у Раді відреагували на слова партнера Зеленського Андрій Парубій. Фото: zn.ua / Артюшенко

"Земля під вами буде горіти", - відреагував на слова Шефіра спікер Верховної Ради Андрій Парубій, інформує "Українська правда".

Також заяву брата радника президента прокоментував очільник радикальної партії Олег Ляшко.

"Очевидно, що у Зеленського на умі, те у його бізнес партнера Шефіра на язиці", - сказав Ляшко.

Крім того на слова бізнес-партнера Зеленського про те, що закон про українську мову та квоти - це придушення мови, відреагували представники Кабінету міністрів.

Зокрема, віце-прем’єр-міністри Павло Розенко та В’ячеслав Кириленко.

"Для "нових русскіх" нової влади в Україні. В свій час, один "фунт" для одного президента вже відміняв закон про українську мову і писав новий. Доля цих пройдисвітів відома: відгребли і за "порєбрік", а українська мова була, є і буде... Можемо повторити", - написав Розенко, натякаючи на закон "Колесніченка-Ківалова", яким надавався російській мові статус другої державної мови.

"Співавтор виборчої програми президента Б.Шефір виступив за скасування закону про мову, квот та підтримки українського кіно. Думаю,це і є реальні плани Зеленського у гуманітарній політиці. Якщо так, то це реалізація путінської програми боротьби з усім українським. І шлях Януковича", - написав Кириленко.

Нагадаємо, співвласник "Кварталу 95" Борис Шефір, співавтор передвиборної програми президента України Володимира Зеленського, вважає, що попередня влада була зацікавлена ​​у війні, з президентом РФ можна домовитися, квоти треба міняти, а закон про мову скасувати.

Зазначимо, брати Шефіри - земляки, давні друзі та бізнес-партнери Зеленського до його обрання на посаду президента.

Сергій Шефір як автор працював з майбутнім главою держави ще з часів КВК, пізніше став співзасновником студії "Квартал 95".

Разом з рідним братом Борисом писав сценарії для "кварталівських" проектів і продюсував їх.

Шефір - один з найближчих до президента членів "Зе! Команди", один з лідерів виборчого штабу і один з небагатьох, чию причетність до кампанії Зеленського не приховували від суспільства.

Журналісти Bihus.info, аналізуючи листування соратників Зеленського, зробили висновки, що брати Шефіри очолювали одну з груп впливу - "кварталівських". Сергій, ймовірно, вирішував в штабі фінансові питання.

Додамо, Сергія Шефіра називали одним з найбільш ймовірних кандидатів на пост глави АП. Він отримав посаду першого помічника президента.

 

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31 05 2019 11:31
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