Земля під вами буде горіти, - у Раді відреагували на слова партнера Зеленського

У Верховній Раді та уряді відреагували на слова співвласника "Кварталу 95" Бориса Шефіра про необхідність скасування закону про статус української мови.

"Земля під вами буде горіти", - відреагував на слова Шефіра спікер Верховної Ради Андрій Парубій, інформує "Українська правда".

Також заяву брата радника президента прокоментував очільник радикальної партії Олег Ляшко.

"Очевидно, що у Зеленського на умі, те у його бізнес партнера Шефіра на язиці", - сказав Ляшко.

Крім того на слова бізнес-партнера Зеленського про те, що закон про українську мову та квоти - це придушення мови, відреагували представники Кабінету міністрів.

Зокрема, віце-прем’єр-міністри Павло Розенко та В’ячеслав Кириленко.

"Для "нових русскіх" нової влади в Україні. В свій час, один "фунт" для одного президента вже відміняв закон про українську мову і писав новий. Доля цих пройдисвітів відома: відгребли і за "порєбрік", а українська мова була, є і буде... Можемо повторити", - написав Розенко, натякаючи на закон "Колесніченка-Ківалова", яким надавався російській мові статус другої державної мови.

"Співавтор виборчої програми президента Б.Шефір виступив за скасування закону про мову, квот та підтримки українського кіно. Думаю,це і є реальні плани Зеленського у гуманітарній політиці. Якщо так, то це реалізація путінської програми боротьби з усім українським. І шлях Януковича", - написав Кириленко.

Нагадаємо, співвласник "Кварталу 95" Борис Шефір, співавтор передвиборної програми президента України Володимира Зеленського, вважає, що попередня влада була зацікавлена ​​у війні, з президентом РФ можна домовитися, квоти треба міняти, а закон про мову скасувати.