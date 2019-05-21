Сергій Шефір став першим помічником Зеленського
Про це йдеться в указі №305 від 21 травня, повідомляє "Громадське".
Сергію Шефіру 54 роки. Народився у Кривому Розі, де закінчив гірничорудний інститут.
У 1995 році, коли Шефір разом із старшим братом Борисом організовували в Кривому Розі фестиваль КВК, познайомились із президентом України Володимиром Зеленським.
Пізніше разом із Зеленським брати Шефіри у 2003 році придумали і заснували "Студію "Квартал 95".
Вже в час президентської кампанії Шефіра називали "правою рукою" Зеленського. Він супроводжував тоді ще кандидата в президенти під час усіх важливих зустрічей з політиками, зокрема, з Володимиром Гройсманом.
В інтерв’ю виданню "TheБабель" на запитання про посаду глави Адміністрації президента Шефір заявив, що "я байдужий до посад і портфелів, але я не байдужий до Зеленського".
"Як я бачу своє завдання? Хочу, щоб він залишився людиною, ставши політиком", — заявив Шефір.
Нагадаємо, що раніше Зеленський призначив Андрія Богдана главою Адміністрації президента.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Зустріч Зеленського з керівництвом Ради і лідерами фракцій, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО Інавгурація Зеленського. Як це було, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО С14 і "Нацкорпус" знесли будівельний паркан на місці спорудження меморіалу Героїв Небесної сотні
- Зустріч Зеленського з керівництвом Ради і лідерами фракцій, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Інавгураційна промова президента Зеленського. Повний текстПісля складання присяги у Верховній Раді Зеленський виголосив свою першу промову як президент