Сергій Шефір став першим помічником Зеленського

"Я байдужий до посад і портфелів, але я не байдужий до Зеленського"

Один зі співзасновників "Кварталу 95" Сергій Шефір став першим помічником президента Володимира Зеленського.

Про це йдеться в указі №305 від 21 травня, повідомляє "Громадське".

Сергію Шефіру 54 роки. Народився у Кривому Розі, де закінчив гірничорудний інститут.

У 1995 році, коли Шефір разом із старшим братом Борисом організовували в Кривому Розі фестиваль КВК, познайомились із президентом України Володимиром Зеленським.

Пізніше разом із Зеленським брати Шефіри у 2003 році придумали і заснували "Студію "Квартал 95".

Вже в час президентської кампанії Шефіра називали "правою рукою" Зеленського. Він супроводжував тоді ще кандидата в президенти під час усіх важливих зустрічей з політиками, зокрема, з Володимиром Гройсманом.

В інтерв’ю виданню "TheБабель" на запитання про посаду глави Адміністрації президента Шефір заявив, що "я байдужий до посад і портфелів, але я не байдужий до Зеленського".

"Як я бачу своє завдання? Хочу, щоб він залишився людиною, ставши політиком", — заявив Шефір.

Нагадаємо, що раніше Зеленський призначив Андрія Богдана главою Адміністрації президента.