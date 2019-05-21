Зеленський призначив головою АП екс-адвоката Коломойського Президент України Володимир Зеленський призначив главою Адміністрації Президента Андрія Богдана

Відповідний указ №304/2019 опублікували на сайті президента.

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"Відповідно до частини третьої статті 106 Конституції України, ураховуючи пункт 2 частини третьої статті 3 Закону України "Про державну службу" постановляю призначити Богдана Андрія Йосиповича Главою Адміністрації Президента України", - йдеться у повідомленні на сайті офіційного інтерне-представництва Президента. Читайте також: Хомчака призначили начальником Генштабу ЗСУ

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