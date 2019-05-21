ПОЛІТИКА НОВИНИВідповідний указ №304/2019 опублікували на сайті президента.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Зеленський призначив головою АП екс-адвоката Коломойського
Президент України Володимир Зеленський призначив главою Адміністрації Президента Андрія Богдана
Фото: соцмережі
"Відповідно до частини третьої статті 106 Конституції України, ураховуючи пункт 2 частини третьої статті 3 Закону України "Про державну службу" постановляю призначити Богдана Андрія Йосиповича Главою Адміністрації Президента України", - йдеться у повідомленні на сайті офіційного інтерне-представництва Президента.
Читайте також: Хомчака призначили начальником Генштабу ЗСУ
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
21 05 2019 19:55 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Зустріч Зеленського з керівництвом Ради і лідерами фракцій, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО Інавгурація Зеленського. Як це було, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО Кількість постраждалих через зіткнення у Венесуелі зростає, - ФОТО (оновлено)
- Зустріч Зеленського з керівництвом Ради і лідерами фракцій, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Інавгураційна промова президента Зеленського. Повний текстПісля складання присяги у Верховній Раді Зеленський виголосив свою першу промову як президент