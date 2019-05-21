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Зеленський призначив головою АП екс-адвоката Коломойського

Президент України Володимир Зеленський призначив главою Адміністрації Президента Андрія Богдана
Відповідний указ №304/2019 опублікували на сайті президента.
Зеленський призначив головою АП екс-адвоката Коломойського Фото: соцмережі

"Відповідно до частини третьої статті 106 Конституції України, ураховуючи пункт 2 частини третьої статті 3 Закону України "Про державну службу" постановляю призначити Богдана Андрія Йосиповича Главою Адміністрації Президента України", - йдеться у повідомленні на сайті офіційного інтерне-представництва Президента.

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21 05 2019 19:55
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