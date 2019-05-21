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Хомчака призначили начальником Генштабу ЗСУ

Президент Володимир Зеленський призначив начальником Генерального штабу - Головнокомандувачем Збройних Сил України Руслана Хомчака
Про призначення йдеться в указі Президента України Володимира Зеленського №302 / 2019 від 21 травня.
Хомчака призначили начальником Генштабу ЗСУ Фото: rbc.ua
"Призначити Хомчака начальником Генерального штабу - Головнокомандувачем Збройних Сил України", - йдеться в документі, , йдеться в LB.
 
Іншим своїм указом (№301 / 2019) Зеленський звільнив з цієї посади Віктора Муженко.
 
Хомчак - перший заступник командувача Сухопутних військ України з 2016 року, генерал-лейтенант, командир оперативного командування "Південь". Хомчак - учасник бойових дій на Донбасі.
 
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21 05 2019 19:05
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