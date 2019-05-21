ПОЛІТИКА НОВИНИПро призначення йдеться в указі Президента України Володимира Зеленського №302 / 2019 від 21 травня.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Хомчака призначили начальником Генштабу ЗСУ
Президент Володимир Зеленський призначив начальником Генерального штабу - Головнокомандувачем Збройних Сил України Руслана Хомчака
Фото: rbc.ua
"Призначити Хомчака начальником Генерального штабу - Головнокомандувачем Збройних Сил України", - йдеться в документі, , йдеться в LB.
Іншим своїм указом (№301 / 2019) Зеленський звільнив з цієї посади Віктора Муженко.
Хомчак - перший заступник командувача Сухопутних військ України з 2016 року, генерал-лейтенант, командир оперативного командування "Південь". Хомчак - учасник бойових дій на Донбасі.
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