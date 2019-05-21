Хомчака призначили начальником Генштабу ЗСУ Президент Володимир Зеленський призначив начальником Генерального штабу - Головнокомандувачем Збройних Сил України Руслана Хомчака

Про призначення йдеться в указі Президента України Володимира Зеленського №302 / 2019 від 21 травня.

Фото: rbc.ua

"Призначити Хомчака начальником Генерального штабу - Головнокомандувачем Збройних Сил України", - йдеться в документі, , йдеться в LB Іншим своїм указом (№301 / 2019) Зеленський звільнив з цієї посади Віктора Муженко. Хомчак - перший заступник командувача Сухопутних військ України з 2016 року, генерал-лейтенант, командир оперативного командування "Південь". Хомчак - учасник бойових дій на Донбасі. Читайте також: Зеленський розпустив Раду і призначив вибори на 21 липня

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