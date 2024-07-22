"Важке, але сильне рішення" – Зеленський відреагував на заяву Байдена
За його словами, Україна вдячна Байдену за його непохитну підтримку боротьби України за свободу, яка, наряду із сильною і двопартійною підтримкою у США, була і залишається критично важливою.
Про це він написав в соцмережі X (Twitter).
"За останні роки було ухвалено багато сильних рішень, і вони запам'ятаються як сміливі кроки, зроблені президентом Байденом у відповідь на складні часи", - йдеться в дописі.
Він написав, що ми поважаємо сьогоднішнє важке, але сильне рішення і завжди будемо вдячні за лідерство президента Байдена".
"Байден підтримував Україну в найдраматичніший момент, допомагав не допустити окупації країни путіним і продовжував підтримувати нас протягом усієї жахливої війни", - зазначив Зеленський.
Президент додав, що ситуація в Україні і в усій Європі не менш складна, і "ми щиро сподіваємося", що сильне лідерство США, що продовжується, не дозволить російському злу досягти успіху або змусити свою агресію окупитися.
Нагадаємо, що Байден оголосив про вихід з президентських перегонів.