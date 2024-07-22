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"Важке, але сильне рішення" – Зеленський відреагував на заяву Байдена

22 липня 2024, 09:03
джерело president.gov.ua
Український президент Володимир Зеленський прокоментував відмову американського лідера Джо Байдена балотуватися на другий термін президентства.

За його словами, Україна вдячна Байдену за його непохитну підтримку боротьби України за свободу, яка, наряду із сильною і двопартійною підтримкою у США, була і залишається критично важливою.

Про це він написав в соцмережі X (Twitter).

"За останні роки було ухвалено багато сильних рішень, і вони запам'ятаються як сміливі кроки, зроблені президентом Байденом у відповідь на складні часи", - йдеться в дописі. 

Він написав, що ми поважаємо сьогоднішнє важке, але сильне рішення і завжди будемо вдячні за лідерство президента Байдена".

"Байден підтримував Україну в найдраматичніший момент, допомагав не допустити окупації країни путіним і продовжував підтримувати нас протягом усієї жахливої війни", - зазначив Зеленський. 

Президент додав, що ситуація в Україні і в усій Європі не менш складна, і "ми щиро сподіваємося", що сильне лідерство США, що продовжується, не дозволить російському злу досягти успіху або змусити свою агресію окупитися.

Нагадаємо, що Байден оголосив про вихід з президентських перегонів.

 

Володимир ЗеленськийДжо БайденВибори в США

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