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Зеленський підписав закон про англійську мову

26 червня 2024, 17:38
Зеленський підписав закон про англійську мову
Фото: з вільних джерел
Український президент Володимир Зеленський підписав закон №9432 про функціонування англійської мови в Україні.

Сьогодні документ повернувся до парламенту з підписом глави держави. 

Про це повідомляється на сайті Верховної Ради.

Законом закріплюється статус англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні, який визначає категорії посад, кандидати на які зобов'язані володіти англійською, а також унормовує особливості її застосування в роботі органів влади, органів місцевого самоврядування, у сферах освіти, культури, транспорту й охорони здоров’я. 

Знання перевірятимуть на безкоштовному екзамені Міносвіти.

Нагадаємо, що на початку місяця Верховна Рада України у другому читанні ухвалила закон №9432 про застосування англійської мови в Україні.

 

англійська моваВолодимир Зеленськийзакон

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