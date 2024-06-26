Зеленський підписав закон про англійську мову

Український президент Володимир Зеленський підписав закон №9432 про функціонування англійської мови в Україні.

Сьогодні документ повернувся до парламенту з підписом глави держави.

Про це повідомляється на сайті Верховної Ради.

Законом закріплюється статус англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні, який визначає категорії посад, кандидати на які зобов'язані володіти англійською, а також унормовує особливості її застосування в роботі органів влади, органів місцевого самоврядування, у сферах освіти, культури, транспорту й охорони здоров’я.

Знання перевірятимуть на безкоштовному екзамені Міносвіти.

Нагадаємо, що на початку місяця Верховна Рада України у другому читанні ухвалила закон №9432 про застосування англійської мови в Україні.