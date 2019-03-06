Баканов звільнить трьох заступників, у тому числі генерала, якого бив Парасюк

Перший заступник голови СБУ - начальник Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Іван Баканов має намір звільнити трьох заступників.

"Я думаю, що не буде трьох заступників", - сказав він журналістам на брифінгу, повідомляє LB.ua.

За даними "Цензора", звільнять Сергія Коваленка (заступник з питань боротьби з контрабандою); Василь Пісний (заступник з питань боротьби з організованою злочинністю); Володимир Рибачук (заступник з питань боротьби з корупцією в судах).

Баканов прізвищ на брифінгу не назвав.

"Люди повинні хотіти служити в Службі безпеки України, служити Україні, а не якимось приватним інтересам. З іншого боку, це, знаєте, як рефлекс. Звичайно, ви повинні перезавантажити в тому числі і кадровий склад СБУ. І таке добро є від президента України, і, відповідно, такі заходи відбуватимуться", - сказав Баканов.