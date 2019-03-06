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Баканов звільнить трьох заступників, у тому числі генерала, якого бив Парасюк

У головкомі "К" пройдуть чистки
Перший заступник голови СБУ - начальник Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Іван Баканов має намір звільнити трьох заступників.
Баканов звільнить трьох заступників, у тому числі генерала, якого бив Парасюк Фото:з відкритих джерел

"Я думаю, що не буде трьох заступників", - сказав він журналістам на брифінгу, повідомляє LB.ua.

За даними "Цензора", звільнять Сергія Коваленка (заступник з питань боротьби з контрабандою); Василь Пісний (заступник з питань боротьби з організованою злочинністю); Володимир Рибачук (заступник з питань боротьби з корупцією в судах).

Баканов прізвищ на брифінгу не назвав.

"Люди повинні хотіти служити в Службі безпеки України, служити Україні, а не якимось приватним інтересам. З іншого боку, це, знаєте, як рефлекс. Звичайно, ви повинні перезавантажити в тому числі і кадровий склад СБУ. І таке добро є від президента України, і, відповідно, такі заходи відбуватимуться", - сказав Баканов.

Нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський видав нові укази про звільнення керівництва Служби безпеки України.
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03 06 2019 15:49
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