ПОЛІТИКА НОВИНИПерший заступник голови СБУ - начальник Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Іван Баканов має намір звільнити трьох заступників.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Баканов звільнить трьох заступників, у тому числі генерала, якого бив Парасюк
У головкомі "К" пройдуть чистки
Фото:з відкритих джерел
"Я думаю, що не буде трьох заступників", - сказав він журналістам на брифінгу, повідомляє LB.ua.
За даними "Цензора", звільнять Сергія Коваленка (заступник з питань боротьби з контрабандою); Василь Пісний (заступник з питань боротьби з організованою злочинністю); Володимир Рибачук (заступник з питань боротьби з корупцією в судах).
Баканов прізвищ на брифінгу не назвав.
"Люди повинні хотіти служити в Службі безпеки України, служити Україні, а не якимось приватним інтересам. З іншого боку, це, знаєте, як рефлекс. Звичайно, ви повинні перезавантажити в тому числі і кадровий склад СБУ. І таке добро є від президента України, і, відповідно, такі заходи відбуватимуться", - сказав Баканов.
Нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський видав нові укази про звільнення керівництва Служби безпеки України.
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03 06 2019 15:49 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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