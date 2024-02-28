Балкани підтримують Україну, незважаючи на "відмовки" Заходу – прем'єр Албанії

Західні Балкани готові зробити свій внесок у боротьбу з росією через європейські і західні затримки та обмеження щодо допомоги.

Про це заявив прем’єр-міністр Албанії Еді Рама в інтерв'ю для Euractiv.

Албанський прем’єр вважає, що роль Західних Балкан стає ще більш важливою для Євросоюзу, адже вони починають розуміти це перед обличчям спільного ворога Путіна.

"Настільки ж, наскільки ми потребуємо вас, ви потребуєте нас. Чому? Перш за все, для того, що для вас найдорожче – для безпеки", – сказав Рама.

На запитання, що може запропонувати Тирана на тлі "втоми" України, проблем із досягненням консенсусу на рівні ЄС щодо фінансування, невиконання зобов'язань з постачання боєприпасів, нерішучості щодо деяких форм військової підтримки і різних вето та затримок, Рама закликав Захід відповісти за поточний стан справ.

"Якщо подивитися на наші країни, то Чорногорія, Північна Македонія, Хорватія, Сербія, Боснія і Герцеговина, які повністю солідарні з Україною, скажуть щось більшим і багатшим хлопцям. Їхні обіцянки є, їхня зацікавленість є, але я не впевнений, що виправдання всіх цих затримки і обмежень може витримати довше", - заявив прем’єр Албанії.

І дордав, що кожен повинен виконати свої зобов'язання.

Прем'єр-міністр Албанії сказав, що він не вірить, що саміт і залучення регіону змінять темп розвитку подій для всієї демократичної спільноти, але він не буде недооцінювати внесок і вплив, який вони можуть мати.

"Ми робимо свою роботу", - вважає політик.

У саміті візьмуть участь регіональні лідери з Сербії, Косово, Чорногорії і Північної Македонії.

Попри те, що прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс не буде присутній, він надіслав "представника на низькому дипломатичному рівні".

Нагадаємо, що сьогодні Зеленський прибув із візитом до Албанії, де він візьме участь у саміті Україна - Південно-Східна Європа та проведе переговори з прем'єр-міністром Албанії Еді Рамою.