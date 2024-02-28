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Зеленський прибув із візитом до Албанії (оновлено)

28 лютого 2024, 08:21
Зеленський прибув із візитом до Албанії (оновлено)
https://twitter.com/IgliHasani/
Президент України прибув із візитом до столиці Албанії Тирани.

Про це міністр закордонних справ Албанії Іглі Хасані написав у соцмережі X (Twitter).

"Велика честь вітати Президента Володимира Зеленського в Тирані", - йдеться в дописі. 

Хасані додав, що це ключовий момент для зміцнення двосторонніх зв'язків і солідарності з Україною в її героїчній боротьбі проти російської агресії.

Під час візиту лануються переговори щодо оборонної та політичної співпраці, а також підтримки Формули миру і роботи над безпековими угодами.

Зеленський в Албанії візьме участь у саміті Україна - Південно-Східна Європа та проведе переговори з Прем’єр-міністром Албанії Еді Рамою.

Також у вересні Албанія офіційно підтримала набуття Україною членства в НАТО.

Нагадаємо, що вчора Зеленський прибув до Саудівської Аравії.

 

зеленськийвізитАлбанія

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