Зеленський прибув із візитом до Албанії (оновлено)
Про це міністр закордонних справ Албанії Іглі Хасані написав у соцмережі X (Twitter).
"Велика честь вітати Президента Володимира Зеленського в Тирані", - йдеться в дописі.
Хасані додав, що це ключовий момент для зміцнення двосторонніх зв'язків і солідарності з Україною в її героїчній боротьбі проти російської агресії.
Під час візиту лануються переговори щодо оборонної та політичної співпраці, а також підтримки Формули миру і роботи над безпековими угодами.
Зеленський в Албанії візьме участь у саміті Україна - Південно-Східна Європа та проведе переговори з Прем’єр-міністром Албанії Еді Рамою.
Також у вересні Албанія офіційно підтримала набуття Україною членства в НАТО.
Нагадаємо, що вчора Зеленський прибув до Саудівської Аравії.