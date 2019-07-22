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Балога проходить у Верховну Раду

Він випередив Токаря майже на 800 голосів
Нардеп 8 скликання Віктор Балога таки переміг у кандидата від "Слуги народу" Едгара Токаря на 69 окрузі Закарпатської області.
Балога проходить у Верховну Раду Віктор Балога. Фото: panorama-mukachevo.com

За Віктора Балогу проголосували 35,81%, за Токаря 34,47% виборців.

У 70 окрузі за місце у парламенті змагається його брат Іван Балога. За результатами 58,49% опрацьованих протоколів, він програє понад 10% голосів члену партії "Слуга народу" Михайлові Лабі.

Нагадаємо, що 21 липня українці проголосували за новий парламент. За даними Національного екзит-полу парламентських виборів, "Слуга народу" отримала 43,9%, "Опозиційна платформа За життя" - 11,5%, "Європейська солідарність" - 8,9%, "Батьківщина" - 7,6%, "Голос" - 6,3%.

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