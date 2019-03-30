Балуха етапували в колонію Тверської області РФ

Український політв'язень Володимир Балух з 29 березня перебуває у виправній колонії №4 російського міста Торжок в Тверській області.

Колонія №4 розташована на відстані понад півтори тисячі кілометрів від будинку Володимира Балуха в с. Роздольне.

Кримчанин там відбуватиме подальший термін "покарання" за незаконним вироком кримського "суду", - йдеться в повідомленні правозахисників, заявив адвокат Балуха Тарас Омельченко, повідомляє "Кримська правозахисна група".

Причини переведення Балуха з керченської колонії раніше не повідомлялися. Публічних коментарів ФСВП Росії щодо умов майбутнього утримання Балуха немає.

За інформацією адвоката Ольги Дінзе, у колоніях Твері часті випадки застосування насильства до ув'язнених.

Нагадаємо, що підконтрольний Росії Роздольненський районний суд засудив українського активіста Володимира Балуха до 5 років колонії загального режиму і штрафу 10 тисяч рублів (близько 4 гривень) по другій кримінальній справі про дезорганізації роботи ізолятора тимчасового тримання.

25 січня 2019 року підконтрольний Росії Керченський міський суд відмовив Балуху в умовно-достроковому звільненні.

Також, Балух вирішив тимчасово припинити голодування. За даними адвоката Дмитра Дінзе, у Балуха після понад 200 днів голодування є підозра на виразку або панкреатит.