Балуха етапують у колонію, де застосовують насильство до в'язнів

"Причина етапу нам не відома, і ми зможемо дізнатися інформацію від Балуха, коли він прибуде"

У колоніях загального режиму в Тверській області Росії, куди етапують українського активіста Володимира Балуха, застосовують насильство до ув’язнених.

"За моєю інформацією, Балуха етапують у колонію загального режиму в Тверській області. Я можу тільки припустити, в яку колонію. Цю інформацію не уточнили. Можливо, це колонія номер 6 загального режиму. У Твері досить жорсткі колонії, які знаходяться під адміністрацією і, відповідно, там часті випадки застосування насильства до ув’язнених. Він свій термін буде досиджувати в не дуже хороших умовах", – зазначила адвокат Балуха Ольга Дінзе, повідомляє "Радіо Свобода Крим. Реалії".

За словами адвоката, досі не вдалося з’ясувати причину етапування Балуха.

"Причина етапу нам не відома, і ми зможемо дізнатися інформацію від Балуха, коли він прибуде. Або інформація може бути побудована на припущеннях: керченська колонія просто хотіла позбутися незручного «в'язня» і відповідно перевела його в іншу колонію", – вважає адвокат.

Публічних коментарів ФСВП Росії з приводу умов майбутнього змісту Балуха немає.

Про етапування Балуха зі слідчого ізолятора в російському Краснодарі правозахисникам стало відомо 21 лютого. Вони також наголосили, що етапування Володимира Балуха до Росії порушує статтю Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, яка забороняє переміщення мешканців окупованих територій на територію країни-окупанта.

Нагадаємо, українського політв'язня Володимира Балуха, який перебував у СІЗО в анексованому Сімферополі, 19 лютого етапували у російський Краснодар. Згодом звідти 21 лютого його вивезли у невідомому напрямку, не сповістивши рідних. Пізніше стало відомо, що він у СІЗО в місті Армавір, у Краснодарському краї.

Нагадаємо, що підконтрольний Росії Роздольненський районний суд засудив українського активіста Володимира Балуха до 5 років колонії загального режиму і штрафу 10 тисяч рублів (близько 4 гривень) по другій кримінальній справі про дезорганізації роботи ізолятора тимчасового тримання.

25 січня 2019 року підконтрольний Росії Керченський міський суд відмовив Балуху в умовно-достроковому звільненні.

Також, Балух вирішив тимчасово припинити голодування. За даними адвоката Дмитра Дінзе, у Балуха після понад 200 днів голодування є підозра на виразку або панкреатит.