Банк Англії екстрено знизив ставку
Банк Англії екстрено знизив базову процентну ставку на 0,5 процентного пункту - до 0,25%, повідомляє "Економічна правда".
Британський ЦБ зберіг обсяг програми купівлі держоблігацій на рівні 435 млрд фунтів стерлінгів і обсяг покупки корпоративних бондів на рівні 10 млрд фунтів.
"Зниження базової ставки допоможе підтримати оптимізм бізнесу і споживачів в складний момент часу, а також скоротити вартість і збільшити доступність грошових коштів", - йдеться в заяві Банку Англії.
У британському ЦБ зазначають, що масштаб негативних наслідків коронавірусу COVID-19 для економіки країни поки неясний, проте вже зрозуміло, що ділова активність у Великобританії суттєво ослабне в найближчі місяці.
"Тимчасові, але серйозні розриви ланцюжків поставок і ослаблення ділової активності можуть поставити під загрозу потоки грошових коштів і збільшити попит домовласників на короткострокові кредити, а компаній - на оборотний капітал. Такі проблеми можуть виявитися найбільш серйозними для невеликого бізнесу", - йдеться в пресрелізі.
Також Банк Англії оприлюднив пакет додаткових заходів, щоб допомогти бізнесу і домогосподарствам впоратися з негативними наслідками поширення коронавірусу.
Комітет одноголосно підтримав запуск нової програми фінансування банків з метою забезпечення кредитами малого і середнього бізнесу.
Програма фінансування малого та середнього бізнесу, яка буде діяти протягом наступних 12 місяців, передбачає видачу кредитів терміном на 4 роки під ставку, рівну або близьку до базової відсоткової ставки.
Запуск програми посилить вплив зниження ставки Банком Англії на реальну економіку і стане гарантією того, що британський бізнес і домовласники виграють від пом'якшення політики центробанком.
Наступне планове засідання Банку Англії пройде 24-25 березня 2020 року.
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