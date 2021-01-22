Банкіри визначили головний ризик на 2021 рік
Про це свідчать результати "Опитування про умови банківського кредитування" за І квартал 2021 року, проведеного Національним банком України (НБУ).
Як зазначається в огляді, у ІV кварталі 2020 року рівень ризиків, на думку респондентів, переважно знижувався. Лише операційний ризик несуттєво зріс в основному у великих банків.
"Фінустанови очікують зростання ризиків у наступному кварталі, найсуттєвіше - валютного", - йдеться в документі.
Фото: РБК-Україна
Опитування проводилося із 17 грудня 2020 року до 11 січня 2021 року серед кредитних менеджерів 24 банків. Відповіді надали всі респонденти, їхня частка в загальному обсязі активів банківської системи становить 91%. Результати опитування відображають думку респондентів і не є оцінками чи прогнозами Національного банку України.
Українські банки оптимістично оцінюють перспективи зростання обсягу кредитного портфеля у 2021 році. Прогнозують збільшення у наступні 12 місяців обсягів кредитів населенню 83% опитаних банкірів та 74% - корпораціям.
Дані опитування НБУ свідчать, що керівники українських підприємств очікують середнє значення обмінного курсу в 2021 році на рівні 29,68 грн/долар.
Нагадаємо, що у ІІІ кварталі 2020 року виправдались очікування банків на відновлення кредитування
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