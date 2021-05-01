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Банки минулого тижня видали доступних кредитів на 908 мільйонів

Від моменту старту програми "Доступні кредити 5-7-9%" уповноважені банки вже видали 7575 позик
За програмою "Доступні кредити 5-7-9%" минулого тижня уповноважені банки видали 417 кредитів на загальну суму 908,8 млн гривень.
Банки минулого тижня видали доступних кредитів на 908 мільйонів Український тиждень

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Урядовий портал.

"За останній тиждень уповноважені банки видали 417 кредитів на загальну суму 908,8 мільйона гривень", - йдеться у повідомленні.

Так, 190,5 млн гривень від загальної суми укладених за останній тиждень угод складають угоди з рефінансування попередньо виданих кредитів. 217,6 млн гривень - це видані уповноваженими банками інвестиційні кредити. І антикризові кредити під 3% складають 500,6 млн гривень.

Зазначається, що від моменту старту програми "Доступні кредити 5-7-9%" уповноважені банки вже видали 7575 позик на загальну суму в 17,4 млрд гривень. З них 10,823 млрд гривень були видані на рефінансування попередньо отриманих позик, 3,367 млрд підприємці отримали на капітальні інвестиції та 3,259 млрд грн - як антикризові кредити під 3%.

Фонд розвитку підприємництва уклав угоди про співробітництво вже з 23 банками.

Нагадаємо, що Уряд змінив умови програми "Доступні кредити 5-7-9%" для підтримки бізнесу
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05 01 2021 11:50
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