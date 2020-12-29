Уряд змінив умови програми "Доступні кредити 5-7-9%" для підтримки бізнесу
Про це йдеться на сайті Мінфіну, повідомляє "Економічна правда".
Так, розширили категорії бізнесу, яким може надаватися кредит за програмою, а також лібералізували умови позики.
Відтепер до програми внесені наступні зміни:
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програма поширюється на суб’єктів середнього підприємництва річний дохід до 20 млн євро;
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строк кредиту на фінансування оборотного капіталу збільшився до 3 років; відстрочка платежу щодо повернення кредиту може становити до 12-ти місяців; зменшується перший внесок в реалізації інвестиційного проекту (10% для діючого бізнесу та 15% для стартапів);
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пом’якшуються умови для рефінансування кредитів у частині забезпечення збереження фонду оплати праці - зменшення до 50%, чисельності персоналу – до 50% (станом на 1 березня 2020 року);
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для кредитів на фінансування оборотного капіталу встановлюється компенсація процентів до 0% річних на період карантину та обмежувальних заходів, а після їх скасування продовжується їх компенсація на рівні 3% річних, та для кредитів рефінансування встановлюється компенсація процентів до 3% річних після 31.03.2021.
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врегульовується питання можливості поєднання державної підтримки за програмою "Доступні кредити 5-7-9%" з державною підтримкою, яка може надаватися місцевими державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування на підставі регіональних та місцевих програм розвитку малого і середнього підприємництва за рахунок місцевих ресурсів.
Нагадаємо, що вперше з 2017 року пожвавився ринок іпотечного кредитування
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