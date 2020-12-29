Уряд змінив умови програми "Доступні кредити 5-7-9%" для підтримки бізнесу

Про це йдеться на сайті Мінфіну, повідомляє "Економічна правда".

Так, розширили категорії бізнесу, яким може надаватися кредит за програмою, а також лібералізували умови позики.

Відтепер до програми внесені наступні зміни:

програма поширюється на суб’єктів середнього підприємництва річний дохід до 20 млн євро;

строк кредиту на фінансування оборотного капіталу збільшився до 3 років; відстрочка платежу щодо повернення кредиту може становити до 12-ти місяців; зменшується перший внесок в реалізації інвестиційного проекту (10% для діючого бізнесу та 15% для стартапів);

пом’якшуються умови для рефінансування кредитів у частині забезпечення збереження фонду оплати праці - зменшення до 50%, чисельності персоналу – до 50% (станом на 1 березня 2020 року);

для кредитів на фінансування оборотного капіталу встановлюється компенсація процентів до 0% річних на період карантину та обмежувальних заходів, а після їх скасування продовжується їх компенсація на рівні 3% річних, та для кредитів рефінансування встановлюється компенсація процентів до 3% річних після 31.03.2021.