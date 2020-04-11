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Вперше з 2017 року пожвавився ринок іпотечного кредитування - глава НБУ

Низька інфляція та зниження облікової ставки до рекордного для України рівня в 6% дозволили закласти фундамент для низьких ставок
Цього літа вперше від початку 2017 року іпотечні кредити зростали швидше, ніж споживчі.
Вперше з 2017 року пожвавився ринок іпотечного кредитування - глава НБУ Фото: з вільних джерел

Як передає "Укрінформ", про це у своїй колонці для "Економічної правди" розповів голова Національного банку Кирило Шевченко.

"З липня вперше від початку 2017 року іпотечні кредити росли швидше споживчих. Основні причини: відкладений попит на нерухомість, державні програми та зниження відсоткових ставок. Якщо ще у грудні 2019 року ви могли взяти кредит на нерухомість під 19-20%, то сьогодні, враховуючи, що державні банки пропонують програми під 10%, середня ставка по ринку становить близько 12-13%, - зазначив Шевченко.

За його словами, низька інфляція та зниження облікової ставки до рекордного для України рівня в 6% дозволили закласти фундамент для низьких ставок.

Сьогодні якісні позичальники можуть взяти доступний кредит на короткострокові потреби у гривні за ставкою менше 10% річних, хоча ще рік тому вартість нових кредитів була вищою - понад 18% річних, додав Шевченко.

Нагадаємо, що НБУ може опускати облікову ставку нижче нейтрального рівноважного рівня за інфляції нижче цільової

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04 11 2020 16:32
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