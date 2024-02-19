Банки ОАЕ обмежили розрахунки і почали закривати рахунки росіянам

Еміратські банки слідом за турецькими і китайськими обмежили розрахунки з росією і стали закривати рахунки компаніям та фізичним особам.

Про це повідомляє the moscow Times.

Представник громадської організації "Ділова росія" сказав, що на сьогодні момент банки ОАЕ не приймають гроші з рф і у зворотний бік платежі не проводять.

Також без пояснення причин відбувається закриття рахунків.

Проблеми почалися ще до виходу в грудні 2023 року закону США про вторинні санкції, який різко вплинув на політику банків Туреччини і Китаю щодо російських клієнтів.

Але досі банки ОАЕ другого ешелону зберігали велику лояльність до клієнтів з росії, якщо вони були згодні купувати додаткові послуги або збільшувати залишок на рахунку.

Можливість платити з рф у дирхамах пропала ще у вересні, стверджує один з представників російського бізнесу, який працює в ОАЕ.

Пізніше він додав до ланцюжка третю проміжну юрисдикцію: Гонконг, але з лютого цього року гонконгський банк теж припинив приймати платежі.

Найбільші банки ОАЕ закрили змогу відкрити рахунок росіянам.

В кремлі знають про проблему з банками ОАЕ, але вважають її некритичною і вирішальною, сказав близький до кабміну рф джерело видання.