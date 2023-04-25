Барак Обама відреагував на рішеня Байдена знову балотуватись

Експрезидент США підтримав рішення свого однопартійця.

Експрезидент США Барак Обама твердо підтримав рішення свого однопартійця Джо Байдена балотуватися на другий президентський термін.

Про це Обама повідомив у Twitter.

"Пишаюся всім тим, що Джо Байден та його адміністрація виконали за ці останні кілька років. Він виступив за американський народ, і він продовжить це робити, коли його переоберуть", – наголосив колишній президент-демократ.

Обама написав цей коментар до відео, яке Джо Байден оприлюднив із офіційною заявою про свою участь у президентській кампанії в США 2024 року.