Байден зробив офіційне оголошення: він знову балотуватиметься у 2024 році

Американський лідер Джо Байден офіційно оголосив, що братиме участь у наступних президентських виборах. Вони заплановані на 2024 рік.

Президент США Джо Байден офіційно оголосив, що балотуватиметься на другий термін у 2024 році.

Про це повідомляє Bloomberg.

80-річний Байден закликав виборців дозволити йому "закінчити роботу", яку він розпочав, коли вступив на посаду, і відкласти в сторону будь-які переживання щодо його віку. Він наголосив, що ще є над чим працювати, щоб дати американцям "рівні можливості" і дати відсіч "екстремістам" у Республіканській партії, які хочуть скоротити державні витрати і обмежити права на аборти.

"Питання, з яким ми зіштовхнулися, полягає в тому, чи матимемо ми в найближчі роки більше свободи або менше свободи", - сказав Байден у відео, опублікованому у Твіттер.

"Я знаю, яку відповідь хочу отримати, і думаю, що ви теж знаєте. Зараз не час для самозаспокоєння. Ось чому я балотуюся на переобрання", - додав він.

Байдену, який вже є найстаршою людиною, коли-небудь обраною президентом США, наприкінці другого терміну виповниться 86 років, і він перебуває під пильною увагою щодо своєї придатності служити ще чотири роки в Білому домі. Його вступне послання свідчить про те, що він робить ставку на те, що виборці винагородять його за десятиліття досвіду і послужний список, не звертаючи уваги на вікові проблеми.

Заява Байдена з'явилася на четверту річницю його президентської кампанії у 2019 році, коли він пообіцяв відновити "душу Америки", але матч-реванш проти Трампа може виявитися ще більш болючим, ніж їхня перша битва у 2020 році.

Заява Байдена дозволяє йому розпочати збір коштів на перегони, які, ймовірно, потребуватимуть ще більше грошей, ніж його кампанія 2020 року, що стала першою в історії США, яка зібрала 1 мільярд доларів. Він також зібрав початкову команду радників, які керуватимуть його переобранням.

Раніше повідомлялось, що Байден планує складну передвиборчу кампанію.