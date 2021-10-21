ПОЛІТИКА НОВИНИПарламент Барбадосу обрав першого президента острівної держави, після її виходу з-під корони Британії.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Барбадос обрав першого президента
Ним стала екс-генерал-губернатор Сандра Мейсон
Сандра Мейсон Фото: nv.ua
Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання Kevz Politics.
Офіційна церемонія інавгурації першого президента Барбадосу запланована на 30 листопада.
За рішення обрати Мейсон лідером держави проголосували обидві палати парламенту.
Напередодні парламент Барбадросу проголосував за вихід острівної держави з-під влади британської корони.
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