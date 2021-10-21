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Барбадос обрав першого президента

Ним стала екс-генерал-губернатор Сандра Мейсон
Парламент Барбадосу обрав першого президента острівної держави, після її виходу з-під корони Британії.
Барбадос обрав першого президента Сандра Мейсон Фото: nv.ua

Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання Kevz Politics.

Офіційна церемонія інавгурації першого президента Барбадосу запланована на 30 листопада.

За рішення обрати Мейсон лідером держави проголосували обидві палати парламенту.

Напередодні парламент Барбадросу проголосував за вихід острівної держави з-під влади британської корони.

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21 10 2021 11:48
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