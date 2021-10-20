CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПрезидент Серджо Матарелла 19 жовтня підписав закон, що надає 18-річним громадянам право голосування на виборах до Сенату.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Італії знизили віковий ценз для голосування на виборах до Сенату
Нове право вперше застосується на наступних парламентських виборах у 2023 році
Фото: Кореспондент.net
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ANSA.
Перед цим для голосування необхідно було досягнути 24-річного віку. Тепер віковий ценз такий самий, як і для обрання нижньої палати парламенту.
Конституційна реформа торкнеться виборчого права майже 4 млн італійців, яким від 18 до 24 років.
Нове право вперше застосується на наступних парламентських виборах у 2023 році.
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20 10 2021 12:11 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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