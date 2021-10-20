В Італії знизили віковий ценз для голосування на виборах до Сенату

Нове право вперше застосується на наступних парламентських виборах у 2023 році

Президент Серджо Матарелла 19 жовтня підписав закон, що надає 18-річним громадянам право голосування на виборах до Сенату.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ANSA.

Перед цим для голосування необхідно було досягнути 24-річного віку. Тепер віковий ценз такий самий, як і для обрання нижньої палати парламенту.

Конституційна реформа торкнеться виборчого права майже 4 млн італійців, яким від 18 до 24 років.

Нове право вперше застосується на наступних парламентських виборах у 2023 році.

Читайте також: Італійська прокуратура просить Telegram заблокувати чат антивакцинаторів