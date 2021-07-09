CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПрокуратура міста Турин звернулися до Telegram з проханням заблокувати антивакцинаторський чат 'Basta Dittatura' ("Ні Диктатурі").Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Італійська прокуратура просить Telegram заблокувати чат антивакцинаторів
Туринська прокуратура наполягає на вилученні чату Basta Dittatura у месенджері Телеграм
Фото: iPhones.ru
Про це повідомляє агенція ANSA.
У цьому чаті противники вакцинації від коронавірусу та використання COVID-сертифікату публікували особисті номери телефонів деяких італійських посадовців та лікарів, до яких вони вороже налаштовані.
Туринська прокуратура наполягає на вилученні чату Basta Dittatura у месенджері Телеграм.
Офіційної відповіді від юридичного відділу соціальної мережі поки що не надходило. У прокуратурі не виключають наступні юридичні кроки, якщо перший не дасть результату.
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07 09 2021 16:05 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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