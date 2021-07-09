Італійська прокуратура просить Telegram заблокувати чат антивакцинаторів

Прокуратура міста Турин звернулися до Telegram з проханням заблокувати антивакцинаторський чат 'Basta Dittatura' ("Ні Диктатурі").

Про це повідомляє агенція ANSA.

У цьому чаті противники вакцинації від коронавірусу та використання COVID-сертифікату публікували особисті номери телефонів деяких італійських посадовців та лікарів, до яких вони вороже налаштовані.

Туринська прокуратура наполягає на вилученні чату Basta Dittatura у месенджері Телеграм.

Офіційної відповіді від юридичного відділу соціальної мережі поки що не надходило. У прокуратурі не виключають наступні юридичні кроки, якщо перший не дасть результату.