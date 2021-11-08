НОВИНИКомпанія Facebook заблокувала мережу, яка з Росії поширювала дезінформацію стосовно вакцин проти коронавірусу.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Facebook видалив сотні акаунтів з Росії, які поширювали фейки про вакцини
Fazze тепер заборонено на нашій платформі. Ця крос-платформна операція була націлена насамперед на авдиторію в Індії, Латинській Америці та меншою мірою - у Сполучених Штатах
Фото: gettyimages.com
Як передає Укрінформ, про це йдеться у звіті Facebook.
Зазначається, що виявлено зв'язок між мережею акаунтів та дезінформаційною кампанією проти вакцин маркетингового агентства Fazze, яке є частиною російської компанії AdNow.
"Fazze тепер заборонено на нашій платформі. Ця крос-платформна операція була націлена насамперед на авдиторію в Індії, Латинській Америці та меншою мірою - у Сполучених Штатах", - ідеться в повідомленні.
Загалом, як повідомляється, видалено 65 російських акаунтів у соцмережі Фейсбук та 243 - в Інстаграмі.
Уточнюється, що це була "друга хвиля спроб" мережі акаунтів очорнити COVID-вакцини західного виробництва. Розслідування показало, що в листопаді 2020 року та сама мережа намагалася представити вакцину AstraZeneca як небезпечну, оскільки в ній використовується аденовірус, узятий у шимпанзе.
Ці повідомлення з'явилися у Фейсбуці мовою гінді приблизно в той самий час, коли уряд Індії обговорював питання про видачу дозволу на використання вакцини AstraZeneca.
Обидві хвилі кампанії, за даними BBC, не увінчалися успіхом та не набули великого поширення - попри розмах та розмаїття використаних методів.
Водночас Facebook у своєму звіті вказує на очевидні помилки організаторів кампанії, зокрема плутанину з мовами. Так, меми мовою гінді супроводжувалися хештегами португальською.
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