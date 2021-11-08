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Facebook видалив сотні акаунтів з Росії, які поширювали фейки про вакцини

Fazze тепер заборонено на нашій платформі. Ця крос-платформна операція була націлена насамперед на авдиторію в Індії, Латинській Америці та меншою мірою - у Сполучених Штатах
Компанія Facebook заблокувала мережу, яка з Росії поширювала дезінформацію стосовно вакцин проти коронавірусу.
Facebook видалив сотні акаунтів з Росії, які поширювали фейки про вакцини Фото: gettyimages.com
Як передає Укрінформ, про це йдеться у звіті Facebook.
 
Зазначається, що виявлено зв'язок між мережею акаунтів та дезінформаційною кампанією проти вакцин маркетингового агентства Fazze, яке є частиною російської компанії AdNow.
 
"Fazze тепер заборонено на нашій платформі. Ця крос-платформна операція була націлена насамперед на авдиторію в Індії, Латинській Америці та меншою мірою - у Сполучених Штатах", - ідеться в повідомленні.
 
Загалом, як повідомляється, видалено 65 російських акаунтів у соцмережі Фейсбук та 243 - в Інстаграмі.
 
Уточнюється, що це була "друга хвиля спроб" мережі акаунтів очорнити COVID-вакцини західного виробництва. Розслідування показало, що в листопаді 2020 року та сама мережа намагалася представити вакцину AstraZeneca як небезпечну, оскільки в ній використовується аденовірус, узятий у шимпанзе.
 
Ці повідомлення з'явилися у Фейсбуці мовою гінді приблизно в той самий час, коли уряд Індії обговорював питання про видачу дозволу на використання вакцини AstraZeneca.
 
Обидві хвилі кампанії, за даними BBC, не увінчалися успіхом та не набули великого поширення - попри розмах та розмаїття використаних методів.
 
Водночас Facebook у своєму звіті вказує на очевидні помилки організаторів кампанії, зокрема плутанину з мовами. Так, меми мовою гінді супроводжувалися хештегами португальською.
 
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11 08 2021 10:52
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