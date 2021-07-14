Facebook повернув видалений пост українського посла в Чехії й вибачився

Фейсбук повернув мій пост на місце. Пишуть, що не так зрозуміли

Соціальна мережа Фейсбук повернула допис посла України в Чеській Республіці Євгена Перебийніса, який до цього видалила, та вибачилась.

Про це Перебійніс повідомив на своій сторінці в Фейсбуці, передає Укрінформ.

"Фейсбук повернув мій пост на місце. Пишуть, що не так зрозуміли", - написав посол і подякував усім за підтримку.

У дописі від оператора в 16.28 13 липня зазначено: "Вибачте, ми не так вас зрозуміли".

Власне пост був "прихований" о 08.54 того ж дня з поясненням, що стандарти мережі мають захищати "окремі групи людей, які описують як неповноцінних у порівнянні з іншими".

Пост посла стосувався статті президента РФ Володимира Путіна "Про історичну єдність росіян і українців". Зокрема, Перебійніс написав: "Який один народ? Які брати? Судячи з того, як цілеспрямовано і холоднокровно вони нас знищували протягом кількох століть, то ми навіть не родичі. Родичів нормальні люди не вбивають".

Українського дипломата підтримало багато людей у коментарях на його сторінці.

Як повідомлялося, Путін опублікував свою статтю 12 липня. Вона починається з твердження Путіна, що "росіяни й українці - один народ". Водночас автор заявляє, що як "велику загальну біду, як трагедію" сприймає "стіну, що виникла в останні роки між Росією і Україною". Провину за це він покладає на "власні помилки, допущені в різні періоди", а також на "цілеспрямовану роботу" деяких сил.