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Путін про невизнання анексії Криму: ну добре, не визнавайте далі

Вони там щось не визнають - ну добре, не визнавайте далі. Навіщо провокації подібного роду здійснювати?
Президент Росії Володимир Путін не бачить жодних проблем у тому, що міжнародне співтовариство не визнає анексію Криму. На його думку, ця позиція не повинна призводити до провокацій у Чорному морі.
Путін про невизнання анексії Криму: ну добре, не визнавайте далі Фото: reuters.com
Про це він заявив в ході прямої лінії.
 
Зокрема, він зазначив, що інцидент з британським есмінцем біля Криму був провокацією.
 
"Навіщо потрібно було здійснювати таку провокацію? Заради чого? Заради того, щоб показати, що без поваги ставляться до вибору кримчан про приєднання до Російської Федерації? Вони там щось не визнають - ну добре, не визнавайте далі. Навіщо провокації подібного роду здійснювати?", - заявив Путін.
 
Нагадаємо, раніше російський президент заявив, що в інциденті з британським есмінцем не було загрози розв'язування Третьої світової війни, навіть якби Росія його потопила.
 
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30 06 2021 16:08
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