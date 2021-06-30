Путін про невизнання анексії Криму: ну добре, не визнавайте далі Вони там щось не визнають - ну добре, не визнавайте далі. Навіщо провокації подібного роду здійснювати?

Президент Росії Володимир Путін не бачить жодних проблем у тому, що міжнародне співтовариство не визнає анексію Криму. На його думку, ця позиція не повинна призводити до провокацій у Чорному морі.

Фото: reuters.com

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