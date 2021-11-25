ПОЛІТИКА НОВИНИУ Барбадосі, колишній британській колонії, планують офіційно зняти повноваження голови держави з Єлизавети II.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Барбадос офіційно стане республікою та вийде зі складу Сполученого Королівства
Це покладе кінець історії про колоніальну експлуатацію (…) Це історичний момент
Фото: з вільного доступу
Про це повідомляє Reuters.
Повідомляється, що наступного тижня у Барбадосі приймуть закон, який передбачає, що Єлизавета II складе повноваження голови держави. Наразі королева Британії є також формальним лідером 15 колишніх колоній, включаючи Австралію, Канаду, Ямайку.
Барбадос, який був англійською колонією протягом майже чотирьохсот років, проголосив незалежність ще 55 років тому, у 1966 році. Однак британська королева формально залишалася головою острівної держави.
"Це покладе кінець історії про колоніальну експлуатацію (…) Це історичний момент", - заявляє професор Гіларі Беклз, барбадоський історик та віцеканцлер Університету Вест-Індії.
Повідомляється, що у Британії позитивно сприйняли таке рішення Барбадосу. Зокрема зазначається, що принц Чарльз, 73-річний спадкоємець британської корони, відвідає церемонію переходу влади до республіки. Ця церемонія пройде 29 листопада у місті Бріджтаун.
ЗМІ відзначає, що попри перехід до республіканської форми правління Барбадос залишиться у Британській Співдружності, до якої входять 54 країни в Африці, Азії, обох Америках та Європі.
Як повідомлялося, у Барбадосі обрали першу президентку острова, нею стала 72-річна генерал-губернаторка Сандра Мейсон.
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