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Барбадос офіційно стане республікою та вийде зі складу Сполученого Королівства

Це покладе кінець історії про колоніальну експлуатацію (…) Це історичний момент
У Барбадосі, колишній британській колонії, планують офіційно зняти повноваження голови держави з Єлизавети II.
Барбадос офіційно стане республікою та вийде зі складу Сполученого Королівства Фото: з вільного доступу
Про це повідомляє Reuters.
 
Повідомляється, що наступного тижня у Барбадосі приймуть закон, який передбачає, що Єлизавета II складе повноваження голови держави. Наразі королева Британії є також формальним лідером 15 колишніх колоній, включаючи Австралію, Канаду, Ямайку.
 
Барбадос, який був англійською колонією протягом майже чотирьохсот років, проголосив незалежність ще 55 років тому, у 1966 році. Однак британська королева формально залишалася головою острівної держави.
 
"Це покладе кінець історії про колоніальну експлуатацію (…) Це історичний момент", - заявляє професор Гіларі Беклз, барбадоський історик та віцеканцлер Університету Вест-Індії.
 
Повідомляється, що у Британії позитивно сприйняли таке рішення Барбадосу. Зокрема зазначається, що принц Чарльз, 73-річний спадкоємець британської корони, відвідає церемонію переходу влади до республіки. Ця церемонія пройде 29 листопада у місті Бріджтаун.
 
ЗМІ відзначає, що попри перехід до республіканської форми правління Барбадос залишиться у Британській Співдружності, до якої входять 54 країни в Африці, Азії, обох Америках та Європі.
 
Як повідомлялося, у Барбадосі обрали першу президентку острова, нею стала 72-річна генерал-губернаторка Сандра Мейсон.
 
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25 11 2021 11:58
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