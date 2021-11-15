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Греція поновить спроби повернути з Британії мармури Парфенона

Останніми роками Афіни пропонують вирішити питання за посередництво ЮНЕСКО, Британський музей не погоджується
Греція відновлює спроби повернення з Британського музею стародавніх скульптур, вилучених з Парфенону в Афінах понад 200 років тому.
Греція поновить спроби повернути з Британії мармури Парфенона Фото: з вільних джерел

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише AP.

Речник уряду Греції Янніс Ойконому заявив, що це питання буде піднято на запланованій у вівторок зустрічі в Лондоні між прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном та його грецьким колегою Кіріакосом Міцотакісом.

Так звані мармури Парфенона - це мармурові барельєфи, які колись прикрашали античний храм. На них зображений бій греків із кентаврами. Мармури вивіз до Лондона лорд Елгін, британський дипломат, у 1816 році і продав Британському музею. Зараз вони є однією з найвідоміших його експозицій.

Греція вже десятки років просить Британію про реституцію пам’ятки, але Лондон не погоджується, посилаючись на те, що мармури були вивезені з дозволу Порти, влади Османської імперії, яка на той час контролювала територію країни.

Останніми роками Афіни пропонують вирішити питання за посередництво ЮНЕСКО, Британський музей не погоджується.

"Зобов’язання повернути скульптури Парфенону повністю покладено на уряд Сполученого Королівства", - сказав Ойконому. Він додав, що прохання Греції щодо міжурядових переговорів з цього приводу було підтримане культурним агентством ООН ЮНЕСКО.

У Греції заявили, що новий музей Акрополя, відкритий у 2009 році, буде використаний для експонування скульптур, якщо їх повернуть.

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15 11 2021 15:13
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