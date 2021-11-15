Греція поновить спроби повернути з Британії мармури Парфенона
Як повідомляє "Європейська правда", про це пише AP.
Речник уряду Греції Янніс Ойконому заявив, що це питання буде піднято на запланованій у вівторок зустрічі в Лондоні між прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном та його грецьким колегою Кіріакосом Міцотакісом.
Так звані мармури Парфенона - це мармурові барельєфи, які колись прикрашали античний храм. На них зображений бій греків із кентаврами. Мармури вивіз до Лондона лорд Елгін, британський дипломат, у 1816 році і продав Британському музею. Зараз вони є однією з найвідоміших його експозицій.
Греція вже десятки років просить Британію про реституцію пам’ятки, але Лондон не погоджується, посилаючись на те, що мармури були вивезені з дозволу Порти, влади Османської імперії, яка на той час контролювала територію країни.
Останніми роками Афіни пропонують вирішити питання за посередництво ЮНЕСКО, Британський музей не погоджується.
"Зобов’язання повернути скульптури Парфенону повністю покладено на уряд Сполученого Королівства", - сказав Ойконому. Він додав, що прохання Греції щодо міжурядових переговорів з цього приводу було підтримане культурним агентством ООН ЮНЕСКО.
У Греції заявили, що новий музей Акрополя, відкритий у 2009 році, буде використаний для експонування скульптур, якщо їх повернуть.
Читайте також: В Італії порушникам закону замість в’язниці запропонують працювати у музеях
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Кліп українки став найкращим відео на MTV Europe Music Awards 2021
- ФОТО У львівському храмі відреставрували унікальні фрески XVIII століття
- ВІДЕО Шведський гурт ABBA випустив перший за 40 років альбом
- Пропозиції МОЗ: Обов'язкове сортування сміття. Більше туалетів і пандусів. Ні обрізці деревПропоновані зміни мають вдосконалити правила утилізації та сортування сміття, утримання прибудинкових територій, парків та скверів, впорядкувати систему озеленення, убезпечити забруднення підземних вод і джерел водопостачання, а також - створити умови для реалізації прав людей з інвалідністю нарівні з іншими громадянами. Крім того, проект наказу наближує українські норми до європейських
- #бізнес_ветеранів: Дитячий табір на Дністровському каньйоні від добровольців і волонтерів"Ідея створення дитячого табору виникла коли повернувся зі США, де проходив реабілітацію після поранення. Я стільки добра отримав від людей, що мені дуже хотілося віддячити. Якось навесні я сплавлявся від Батурина до Києва і проходив місце, куди батько мене відправляв у дитячі табори. Мені захотілося зробити щось подібне"