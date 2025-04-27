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Глава ультраправих заявив, що готовий замінити Ле Пен на виборах президента Франції

27 квітня 2025, 13:51
Глава ультраправих заявив, що готовий замінити Ле Пен на виборах президента Франції
Wikipedia
Вибори президента мають відбутися у 2027 році.

Президент ультраправого "Національного об'єднання" Жордан Барделла заявив, що готовий замінити Марін Ле Пен у президентських перегонах 2027 року, якщо її не допустять до виборів через судовий вирок.

Про це голова ультраправих сказав в інтерв’ю Le Parisien.

Барделла сказав, що він вважає себе очевидним кандидатом у президенти, якщо Ле Пен не балотуватиметься.

"Наразі нам необхідно залишатися єдиними і згуртованими. Немає жодної двозначності в тому, що Марін Ле Пен є моїм кандидатом, і якщо завтра їй не дозволять балотуватися, я можу вам сказати, що я буду її кандидатом. Я не можу висловитися чіткіше", - сказав Барделла.

За його словами, "Нацоб’єднання" вживатиме усіх можливих засобів, щоб довести невинуватість Ле Пен і оскаржити її вирок.

Також він додав, що готується обійняти посаду прем’єр-міністра, якщо Ле Пен допустять до виборів і вона стане президентом.

"Я працюю і готуюся. Від потенційного прем'єр-міністра, як і від кандидата в президенти, очікують більш-менш схожих якостей. Посади різні. Але здатність об'єднувати, слухати, розуміти французів – це завдання, які я поставив перед собою кілька місяців тому", – зазанчив він.

Нагадаємо, 31 березня паризький суд визнав винними Ле Пен та ще 26 людей, зокрема вісьмох євродепутатів французького "Національного об’єднання", у розкраданні публічних коштів у справі про фіктивних помічників у Європарламенті.

Пізніше Марін Ле Пе подала апеляцію на рішення суду.

 

вибориФранціяультраправі

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