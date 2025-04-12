Марін Ле Пе подала апеляцію на рішення суду

Але термін подачі апеляцій сплив у четвер опівночі.

Лідерка ультраправих Марін Ле Пен та її партія "Національне об'єднання" і ще 12 осіб, подали апеляцію на вирок Паризького суду, який визнав їх винними у так званій справі помічників депутатів Європарламенту.

Проте термін подачі апеляцій сплив у четвер опівночі, пише французька газета Le Monde.

Нагадаємо, що крім партії, кримінальний суд Парижу визнав винними 24 особи, проте одного обвинуваченого було виправдано.

Апеляцію подала лідерка ультраправих Марін Ле Пен та її партія.

Загалом, серед інших були: Валлеран де Сен-Жюст і кілька колишніх депутатів Європарламенту - Луї Аліо, віцепрезидент партії та мер Перпіньяна, Ніколя Бей, Бруно Гольніш і Фернан Ле Рашинель.

Нагадаємо, що 31 березня Ле Пен визнали винною у розкраданні коштів ЄП і засудили до 4 років.