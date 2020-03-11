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Баскетбол: жіноча збірна Фінляндії назвала заявку на гру з Україною

Окрім матчу проти фінок, збірна України має зіграти у Португалії відбірковий поєдинок з Бельгією (14 листопада)
Національна жіноча збірна Фінляндії з волейболу оголосила заявку на кваліфікаційні матчі чемпіонату Європи, які відбудуться в ізольованому таборі в Португалії.
Баскетбол: жіноча збірна Фінляндії назвала заявку на гру з Україною Фото: fbu.ua.

Зокрема 12 листопада Фінляндія зіграє проти України, повідомляє "Укрінформ" з посиланням на пресслужбу ФБУ. 

Головний тренер фінської команди Пекка Сальмінен викликав 14-х баскетболісток. Втім, за його словами, до команди можуть долучитися й деякі інші кандидатки. 

Основу команди становить склад, який улітку двічі переміг латвійську збірну в контрольних поєдинках.

Жіноча збірна Фінляндії :

Джанет Арніо, Аніка Голопайнен, Маріан Калін, Еліна Коскіміес, Авак Куєр, Лотта-Май Лахтінен, Лінда-Лотта Лехторанта, Роза Лехторанта, Каті Оллілайнен, Софія Пеландер, Сара Рокканен, Хенна Сандвік, Санні Туомісто, Анніна Айджанен.

Окрім матчу проти фінок, збірна України має зіграти у Португалії відбірковий поєдинок з Бельгією (14 листопада). 

Нині наша команда йде другою у групі з одним виграшем у двох матчах - після гостьової поразки від Бельгії (66:83) та домашньої перемоги над Португалією (72:60).

Фінляндія свої обидві зустрічі програла. 

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03 11 2020 14:07
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