СПОРТ НОВИНИУкраїнська чоловіча баскетбольна Суперліга-2020/21 стартує в середу, 7 жовтня, поєдинком у Кам'янському між "Прометеєм" і "Запоріжжям".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Матч "Прометей" - "Запоріжжя" відкриває новий сезон у баскетбольній Суперлізі України
Новий сезон в Суперлізі мав розпочатися 6 жовтня поєдинком "Миколаєва" з "Харківськими Соколами", однак зустріч перенесли через виявлення коронавірусу в складі "корабелів"
Наташа Ковачевіч. Фото: bgbasket.com
Ще сім матчів будуть зіграні 8 і 10 жовтня, повідомляє "Укрінформ".
Новий сезон в Суперлізі мав розпочатися 6 жовтня поєдинком "Миколаєва" з "Харківськими Соколами", однак зустріч перенесли через виявлення коронавірусу в складі "корабелів".
Відзначимо, що в нинішній національній першості виступлять 11 команд: чинний чемпіон "Хімік" (Южний), "Тернопіль-ТНЕУ", "Дніпро", "Миколаїв", "Будівельник" (Київ), "Київ-Баскет", "Харківські Соколи", "Черкаські Мавпи", "Одеса", "Прометей" і "Запоріжжя".
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07 10 2020 10:57 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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