СПОРТ НОВИНИУкраїнський центровий "Сакраменто Кінгз" Олексій Лень пропустить другий матч рестарту сезону Національної баскетбольної асоціації (НБА) проти "Орландо Меджик", оскільки ще не набрав форму після перенесеного зараження коронавірусом.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НБА: Лень не зіграє у другому матчі "Сакраменто" в Орландо
У 49 іграх цього сезону Лень набирав в середньому 8,3 очка; 6,0 підбора і 1,0 передачі
Олексій Лень Фото: НБА
Лень прибув у розташування "Кінгз" в Орландо із запізненням і тренувався менше часу, ніж інші партнери по команді, повідомляє "Укрінформ".
Раніше український баскетболіст пропустив перший матч рестарту проти "Сан-Антоніо Сперс" (120:129).
У 49 іграх цього сезону Лень набирав в середньому 8,3 очка; 6,0 підбора і 1,0 передачі.
Читайте також: Ярмоленко - найкращий гравець "Вест Гема" за набраними очками
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
02 08 2020 15:09 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО Світоліна вперше вийшла в чвертьфінал Вімблдону і встановила черговий рекорд
- ВІДЕО "Динамо" у кваліфікації Ліги Чемпіонів зіграло внічию у матчі зі "Славією", - ВІДЕО
- ВІДЕО "Слава Україні!": Хорвати записали відео після перемоги над Росією
- Let's get ready to rumble! Олександр Усик – Мурат ГассієвБій Олександр Усик - Мурат Гассієв - це протистояння діаметрально протилежних стилів. Увечері 21 липня на кону стоятиме все
- Ася Казанцева: "Якщо у вас є бабуся, яку ви любите, то навчіть її ловити покемонів" "Якщо вона проти, то хоча б ходіть з нею гуляти"
No articles