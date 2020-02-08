Реєстрація Вхід
RSS
СПОРТ НОВИНИ

НБА: Лень не зіграє у другому матчі "Сакраменто" в Орландо

У 49 іграх цього сезону Лень набирав в середньому 8,3 очка; 6,0 підбора і 1,0 передачі
Український центровий "Сакраменто Кінгз" Олексій Лень пропустить другий матч рестарту сезону Національної баскетбольної асоціації (НБА) проти "Орландо Меджик", оскільки ще не набрав форму після перенесеного зараження коронавірусом.
НБА: Лень не зіграє у другому матчі "Сакраменто" в Орландо Олексій Лень Фото: НБА

Лень прибув у розташування "Кінгз" в Орландо із запізненням і тренувався менше часу, ніж інші партнери по команді, повідомляє "Укрінформ".

Раніше український баскетболіст пропустив перший матч рестарту проти "Сан-Антоніо Сперс" (120:129).

У 49 іграх цього сезону Лень набирав в середньому 8,3 очка; 6,0 підбора і 1,0 передачі.

Читайте також: Ярмоленко - найкращий гравець "Вест Гема" за набраними очками

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

02 08 2020 15:09
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Пробіжка та велопрогулянка на карантині: поради юриста

Пробіжка та велопрогулянка на карантині: поради юриста

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.