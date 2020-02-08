НБА: Лень не зіграє у другому матчі "Сакраменто" в Орландо

У 49 іграх цього сезону Лень набирав в середньому 8,3 очка; 6,0 підбора і 1,0 передачі

Український центровий "Сакраменто Кінгз" Олексій Лень пропустить другий матч рестарту сезону Національної баскетбольної асоціації (НБА) проти "Орландо Меджик", оскільки ще не набрав форму після перенесеного зараження коронавірусом.

Лень прибув у розташування "Кінгз" в Орландо із запізненням і тренувався менше часу, ніж інші партнери по команді, повідомляє "Укрінформ".

Раніше український баскетболіст пропустив перший матч рестарту проти "Сан-Антоніо Сперс" (120:129).

У 49 іграх цього сезону Лень набирав в середньому 8,3 очка; 6,0 підбора і 1,0 передачі.

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