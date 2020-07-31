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Ярмоленко - найкращий гравець "Вест Гема" за набраними очками

30-річний українець в сезоні, що завершився АПЛ забив 5 м’ячів і віддав 1 результативний пас в 23 матчах
Лондонський клуб фінішував в АПЛ на 16-у місці. У команди 39 очок в 38 матчах.
Ярмоленко - найкращий гравець "Вест Гема" за набраними очками Фото: з вільних джерел

Клуб АПЛ "Вест Гем" набирав найбільшу кількість очок в середньому за матч, коли на полі був український вінгер Андрій Ярмоленко, повідомляє "Укрінформ", посилаючись на "Команда №1".

В матчах, в яких Ярмоленко був на полі, "Вест Гем" в середньому набирав 1,35 очка. Другий за цим показником воротар Лукаш Фабіаньскі - 1,24 очка. Третій захисник Анджело Огбонна - 1,19 очка.

Загалом за всі матчі "Вест Гем" в середньому набирав 1,07 очка.

30-річний українець в сезоні, що завершився АПЛ забив 5 м’ячів і віддав 1 результативний пас в 23 матчах.

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31 07 2020 13:42
ТЕГИ: футбол
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