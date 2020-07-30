Луческу: В "Динамо" хочу допомогти розкритися талановитій молоді

"Я не збираюся нічого кардинально знінювати. Хочу надати гравцям можливість показати свої найкращі якості та потенціал", - сказав Луческу

У четвер, 30 липня, відбулася презентація нового головного тренера київського "Динамо" Мірчі Луческу.

Під час діалогу з журналістами знаменитий румунський наставник зазначив, що він не робитиме кардинальних змін в "Динамо", а постарається сприяти зростанню талановитих футболістів, повідомляє "Укрінформ".

"Я не збираюся нічого кардинально знінювати. Хочу надати гравцям можливість показати свої найкращі якості та потенціал. У мене є тиждень, аби познайомитися з ними і зрозуміти, в якому напрямку працювати. У мене буде індивідуальна розмова з кожним гравцем. У "Динамо" хороший підбір талановитих футболістів. Єдине, що потрібно - це поміняти менталітет у плані підготовки. Гравці мають додавати. Хочу допомогти розкритися талановитій молоді. Зустрівся зі скаутами, щоб вони надали мені кандидатури, які в них є, аби ми визначилися з точковим посиленням. Не можу називати імен, потрібен час, щоб познайомитися з ними", - сказав Луческу.

"Поганий момент для нас, що шестеро гравців травмовані, а тому вони не зможуть розпочати підготовчий процес з командою. Може, хтось із них примкне через 5-6 днів. Я розраховував на 22-23 гравців, але нині в нас лише 17 футболістів. Це поки що не дає розпочати підготовку нормально", - додав тренер.

На прес-конференції Луческу підтвердив, що Олег Гусєв, Огнен Вукоєвич, Дієго Лонго та Михайло Михайлов увійдуть до його тренерського штабу.

"Члени тренерського штабу мають розуміти мою філософію, щоб передати її гравцям. Вони дуже важливі фігури, - сказав новий наставник "Динамо". - Гусєв буде відповідати за групу атаки, тут є проблеми. Вукоєвич займатиметься серединою поля. Ще є Дієго Лонго, італієць, тренер з фізпідготовки. Тренером воротарів залишається Михайлов. Я хочу, щоб залишився у клубі й спортивний директор Олексій Михайличенко, з яким, сподіваюся, ми продуктивно працюватимемо. Головний тренер займатиметься обороною й контролюватиме всі ланки. Робитимемо акцент на тому, щоб виключити м'язові травми. Мене це турбує. У "Шахтарі" у мене було мало таких проблем, хіба що у Чигринського. Треба якнайшвидше виключити ці моменти".

Луческу розповів про свої емоції на тлі підписання контракту з "Динамо" після тривалого періоду роботи у донецькому "Шахтарі".

"Після того, як підписав контракт з "Динамо", я зателефонував президенту "Шахтаря", поставив його до відома. Він мені побажав удачі. Він зрозумів чому я підписав контракт - я хотів повернутися в Україну. У "Шахтарі" в мене було 12 років, довгий період. Все йшло поступово, будували повільно, не відразу прийшов результат. У "Динамо" менше часу для цього... УПЛ - чемпіонат, який зростає й трансформується. Я хочу внести свій вклад у розвиток футболу в Україні", - зазначив головний тренер киян.

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