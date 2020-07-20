Вперше в історії скасували вручення футбольної премії "Золотий м’яч"
Про це повідомляється на сайті журналу, зазначає "Громадське".
Головред видання Паскаль Ферре зазначив, що нинішній рік не можна розглядати як звичайний через пандемію коронавірусу. Фактично повноцінні ігри відбувались у січні-лютому 2020 року, а цього дуже мало для ухвалення рішення про найкращого гравця.
Решта ж матчів відбувається у незвичних умовах - за порожніх трибун, зі збільшеною кількістю замін, вирішальні матчі Ліги чемпіонів пройдуть у спрощеному форматі.
Також не може бути справедливого визначення переможця, бо деякі чемпіонати взагалі завершилися достроково.
"Це рішення не радує нас, але воно здається найбільш відповідальним. А збереження довіри до такої нагороди і її авторитету означає і забезпечення її бездоганності протягом тривалого часу", - йдеться у повідомленні.
Нагороду "Золотий м’яч" найкращому футболісту в Європі вручають щороку з 1956 року, до цього її ніколи не скасовували.
Через епідемію коронавірусу навесні всі європейські чемпіонати та єврокубки зупинилась (крім чемпіонату Білорусі). Влітку вони відновились, у більшості з країн матчі відбуваються за порожніх трибун, деякі чемпіонати, як от Франція та Нідерланди, не відновились взагалі. Лігу чемпіонів та Лігу Європи дограють у серпні у спрощеному режимі (один матч на нейтральному полі замість двох - дома на та виїзді).
Читайте також: "Барселона" очолює рейтинг найрезультативніших команд XXI століття
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Світоліна вперше вийшла в чвертьфінал Вімблдону і встановила черговий рекорд
- ВІДЕО "Динамо" у кваліфікації Ліги Чемпіонів зіграло внічию у матчі зі "Славією", - ВІДЕО
- ВІДЕО "Слава Україні!": Хорвати записали відео після перемоги над Росією
- Let's get ready to rumble! Олександр Усик – Мурат ГассієвБій Олександр Усик - Мурат Гассієв - це протистояння діаметрально протилежних стилів. Увечері 21 липня на кону стоятиме все
- Ася Казанцева: "Якщо у вас є бабуся, яку ви любите, то навчіть її ловити покемонів" "Якщо вона проти, то хоча б ходіть з нею гуляти"