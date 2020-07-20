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Вперше в історії скасували вручення футбольної премії "Золотий м’яч"

Нагороду "Золотий м’яч" найкращому футболісту в Європі вручають щороку з 1956 року, до цього її ніколи не скасовували
Французький журнал France Football вперше в історії скасував вручення премії "Золотий м’яч" найкращому футболісту року в Європі.
Вперше в історії скасували вручення футбольної премії "Золотий м’яч" Фото: AFP

Про це повідомляється на сайті журналу, зазначає "Громадське".

Головред видання Паскаль Ферре зазначив, що нинішній рік не можна розглядати як звичайний через пандемію коронавірусу. Фактично повноцінні ігри відбувались у січні-лютому 2020 року, а цього дуже мало для ухвалення рішення про найкращого гравця.

Решта ж матчів відбувається у незвичних умовах - за порожніх трибун, зі збільшеною кількістю замін, вирішальні матчі Ліги чемпіонів пройдуть у спрощеному форматі.

Також не може бути справедливого визначення переможця, бо деякі чемпіонати взагалі завершилися достроково.

"Це рішення не радує нас, але воно здається найбільш відповідальним. А збереження довіри до такої нагороди і її авторитету означає і забезпечення її бездоганності протягом тривалого часу", - йдеться у повідомленні.

Нагороду "Золотий м’яч" найкращому футболісту в Європі вручають щороку з 1956 року, до цього її ніколи не скасовували.

Через епідемію коронавірусу навесні всі європейські чемпіонати та єврокубки зупинилась (крім чемпіонату Білорусі). Влітку вони відновились, у більшості з країн матчі відбуваються за порожніх трибун, деякі чемпіонати, як от Франція та Нідерланди, не відновились взагалі. Лігу чемпіонів та Лігу Європи дограють у серпні у спрощеному режимі (один матч на нейтральному полі замість двох - дома на та виїзді).

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20 07 2020 17:34
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