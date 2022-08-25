CУСПІЛЬСТВО НОВИНИІспанія надіслала Україні систему протиповітряної оборони, боєприпаси та броньовані автомобілі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Батарея ППО, боєприпаси та броньовані авто їдуть з Іспанії до України
Фото: з вільного доступу
Про це повідомило Міністерство оборони Іспанії, пише "Європейська правда".
Вантаж військової допомоги включає близько 20 броньованих машин, 75 палет із боєприпасами для польової артилерії та повну батарею протиповітряної оборони, а також 1000 тонн дизеля вартістю приблизно 2,5 мільйони євро. І броньовані авто, і боєприпаси вже в розпорядженні української влади.
Окрім зброї, "на терміновий запит" підготовлено вантаж із 30 тисяч одиниць військової форми для зими, 15,6 тисяч курток, 15 тисяч костюмів та кількох тисяч одиниць додаткового одягу. Відвантаження заплановане на вересень.
Посол України в Іспанії Сергій Погорельцев, однак, зазначив, що найбільше Київ цікавить постачання 155-міліметровихгаубиць і 122-міліметрових мінометів, про що він уже повідомив уряд Іспанії. "Процес непростий, але ми працюємо і дуже вдячні", — сказав він.
Нагадаємо, Сполучені Штати у День Незалежності України оголосили про додатковий пакет військової допомоги в розмірі майже 3 млрд доларів для українських Збройних сил.
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