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Ігор Луценко: "Батьківщина" підтримує усі дати інавгурації

Парламентська фракція "Батьківщина" буде голосувати за всі проекти постанов щодо дати проведення урочистого засідання для складання присяги новообраним президентом Володимиром Зеленським
Луценко заявив, що інавгурація це перше, що треба зробити, а дата не така важлива.
Ігор Луценко: "Батьківщина" підтримує усі дати інавгурації Ігор Луценко. Фото: galinfo.com.ua

"Ми будемо голосувати за всі дати інавгурації. Потрібна інавгурація - це перше, а другорядне - це вже дата", - сказав член фракції "Батьківщини" Ігор Луценко, йдеться в "Укрінформ".

Водночас, він висловив думку, що 17 травня є найменш зручною датою.

Луценко також не вважає за доцільне проведення інавгурації у два етапи, як пропонує народний депутат Сергій Каплін.

Нагадаємо, Зеленський хоче інавгурації 19 травня, але частина депутатів наполягають на 28 травня, тому що 27 число - останній термін, коли обраний президент може розпустити парламент.

15 квітня Комітет з питань регламенту та організації роботи Верховної Ради України на засіданні в середу розглянув всі сім проектів постанови про дату інавгурації Володимира Зеленського і одноголосно рекомендував їх завтра розглянути в парламенті.

З приводу дати інавгурації висловилися також інші партії, зокрема "Самопоміч" голосуватиме за 19 травня.

Присяга нового президента різними постановами пропонується на 17, 19, 26 і 28 травня.

 

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16 05 2019 10:37
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