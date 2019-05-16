Ігор Луценко: "Батьківщина" підтримує усі дати інавгурації
"Ми будемо голосувати за всі дати інавгурації. Потрібна інавгурація - це перше, а другорядне - це вже дата", - сказав член фракції "Батьківщини" Ігор Луценко, йдеться в "Укрінформ".
Водночас, він висловив думку, що 17 травня є найменш зручною датою.
Луценко також не вважає за доцільне проведення інавгурації у два етапи, як пропонує народний депутат Сергій Каплін.
Нагадаємо, Зеленський хоче інавгурації 19 травня, але частина депутатів наполягають на 28 травня, тому що 27 число - останній термін, коли обраний президент може розпустити парламент.
15 квітня Комітет з питань регламенту та організації роботи Верховної Ради України на засіданні в середу розглянув всі сім проектів постанови про дату інавгурації Володимира Зеленського і одноголосно рекомендував їх завтра розглянути в парламенті.
З приводу дати інавгурації висловилися також інші партії, зокрема "Самопоміч" голосуватиме за 19 травня.
Присяга нового президента різними постановами пропонується на 17, 19, 26 і 28 травня.
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