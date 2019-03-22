ПОЛІТИКА НОВИНИУ партії "Батьківщина" заявили, що не мають наміру об'єднуватися з кандидатом у президенти Юрієм Бойком.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
"Батьківщина" заперечує можливість об'єднання з Бойком
Сергій Соболєв категорично відкинув можливість об'єднання
Сергій Соболєв. Фото: intvua.com
За його словами, заява Юрія Бойка про можливе створення коаліції опозиційних сил з "Батьківщиною" є "спробою приховати зв’язки бізнесмена Дмитра Фірташа і глави держави Петра Порошенка".
"Ні з єврокрадіями Порошенка, ні з путінськими силами, путінськими поплічниками жодні коаліції ми створювати не будемо", - заявив нардеп, інформує "Інтерфакс-Україна".
Нагадаємо, що лідер опозиційної платформи "За життя" Юрій Бойко оголосив, що готовий до коаліції у Верховній Раді з партією "Батьківщина" Юлії Тимошенко.
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22 03 2019 17:18 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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