"Батьківщина" заперечує можливість об'єднання з Бойком

У партії "Батьківщина" заявили, що не мають наміру об'єднуватися з кандидатом у президенти Юрієм Бойком.

За його словами, заява Юрія Бойка про можливе створення коаліції опозиційних сил з "Батьківщиною" є "спробою приховати зв’язки бізнесмена Дмитра Фірташа і глави держави Петра Порошенка".

"Ні з єврокрадіями Порошенка, ні з путінськими силами, путінськими поплічниками жодні коаліції ми створювати не будемо", - заявив нардеп, інформує "Інтерфакс-Україна".

Нагадаємо, що лідер опозиційної платформи "За життя" Юрій Бойко оголосив, що готовий до коаліції у Верховній Раді з партією "Батьківщина" Юлії Тимошенко.