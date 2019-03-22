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"Батьківщина" заперечує можливість об'єднання з Бойком

Сергій Соболєв категорично відкинув можливість об'єднання
У партії "Батьківщина" заявили, що не мають наміру об'єднуватися з кандидатом у президенти Юрієм Бойком.
"Батьківщина" заперечує можливість об Сергій Соболєв. Фото: intvua.com

За його словами, заява Юрія Бойка про можливе створення коаліції опозиційних сил з "Батьківщиною" є "спробою приховати зв’язки бізнесмена Дмитра Фірташа і глави держави Петра Порошенка".

"Ні з єврокрадіями Порошенка, ні з путінськими силами, путінськими поплічниками жодні коаліції ми створювати не будемо", - заявив нардеп, інформує "Інтерфакс-Україна".

Нагадаємо, що лідер опозиційної платформи "За життя" Юрій Бойко оголосив, що готовий до коаліції у Верховній Раді з партією "Батьківщина" Юлії Тимошенко.

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22 03 2019 17:18
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