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Бойко заявив, що готовий об'єднатися із Тимошенко

На питання, чи можливе об'єднання, він відповів: "Якщо буде посил до миру, то так"
Лідер опозиційної платформи "За життя" Юрій Бойко оголосив, що готовий до коаліції у Верховній Раді з партією "Батьківщина" Юлії Тимошенко.
Бойко заявив, що готовий об Юрій Бойко. Фото: svit24.net

"Ми вважаємо, що наш виборчий комітет заслуговує того, щоб був створений єдиний опозиційний фронт", - заявив Юрій Бойко в ефірі телеканалу NewsOne.

Він також вказав, що він готовий формувати коаліцію з тим, "хто буде з нами згоден, хто буде робити кроки для миру в країні й тим, хто буде захищати економічні інтереси".

На запитання, чи готовий він об'єднуватися з частиною "Опозиційного блоку" - "Опозиційною платформою — За життя", Бойко вказав, що виборець заслуговує на "єдиний опозиційний фронт".

"Ми простягнемо їм руку, якщо вони зрозуміють, що треба відповідати на запит виборця та об'єднуватися ... Ми готові до об'єднання в майбутньому, щоб відстояти інтереси виборців", - сказав Юрій Бойко.

Нагадаємо, що кандидат в президенти, депутат Верховної Ради Юрій Бойко позбавив народного депутата Вадима Рабіновича статусу довіреної особи в єдиному загальнодержавному виборчому окрузі.

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22 03 2019 12:38
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