Бойко заявив, що готовий об'єднатися із Тимошенко
"Ми вважаємо, що наш виборчий комітет заслуговує того, щоб був створений єдиний опозиційний фронт", - заявив Юрій Бойко в ефірі телеканалу NewsOne.
Він також вказав, що він готовий формувати коаліцію з тим, "хто буде з нами згоден, хто буде робити кроки для миру в країні й тим, хто буде захищати економічні інтереси".
На запитання, чи готовий він об'єднуватися з частиною "Опозиційного блоку" - "Опозиційною платформою — За життя", Бойко вказав, що виборець заслуговує на "єдиний опозиційний фронт".
"Ми простягнемо їм руку, якщо вони зрозуміють, що треба відповідати на запит виборця та об'єднуватися ... Ми готові до об'єднання в майбутньому, щоб відстояти інтереси виборців", - сказав Юрій Бойко.
Нагадаємо, що кандидат в президенти, депутат Верховної Ради Юрій Бойко позбавив народного депутата Вадима Рабіновича статусу довіреної особи в єдиному загальнодержавному виборчому окрузі.
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