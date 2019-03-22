Бойко заявив, що готовий об'єднатися із Тимошенко

На питання, чи можливе об'єднання, він відповів: "Якщо буде посил до миру, то так"

Лідер опозиційної платформи "За життя" Юрій Бойко оголосив, що готовий до коаліції у Верховній Раді з партією "Батьківщина" Юлії Тимошенко.

"Ми вважаємо, що наш виборчий комітет заслуговує того, щоб був створений єдиний опозиційний фронт", - заявив Юрій Бойко в ефірі телеканалу NewsOne.

Він також вказав, що він готовий формувати коаліцію з тим, "хто буде з нами згоден, хто буде робити кроки для миру в країні й тим, хто буде захищати економічні інтереси".

На запитання, чи готовий він об'єднуватися з частиною "Опозиційного блоку" - "Опозиційною платформою — За життя", Бойко вказав, що виборець заслуговує на "єдиний опозиційний фронт".

"Ми простягнемо їм руку, якщо вони зрозуміють, що треба відповідати на запит виборця та об'єднуватися ... Ми готові до об'єднання в майбутньому, щоб відстояти інтереси виборців", - сказав Юрій Бойко.

Нагадаємо, що кандидат в президенти, депутат Верховної Ради Юрій Бойко позбавив народного депутата Вадима Рабіновича статусу довіреної особи в єдиному загальнодержавному виборчому окрузі.