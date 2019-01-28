Батько Катерини Гандзюк виступив на засіданні комісії щодо її вбивства

Батько радниці міського голови Херсона Катерини Гандзюк виступив на засіданні Тимчасової слідчої комісії щодо її вбивства.

"Замовників знає генпрокурор Юрій Луценко, замовників знають в СБУ (Службі безпеки України - ред.), я впевнений, що замовників від самого початку знали в МВС (Міністерстві внутрішніх справ - ред.), знали і мовчали. І тепер мовчать... Мені байдуже, як усі ці люди будуть брехати, що в них немає повноважень, щоб покарати винних", - зазначив Віктор Гандзюк.

Він назвав "Батьківщину" та "Блок Петра Порошенка" "партіями вбивць" його доньки.

"Я знаю тільки одне, коли організатор вбивства - кримінальний авторитет, який нещодавно вийшов із тюрми, співпрацює з головою Херсонської обласної ради, партійцем партії "Батьківщина" Владиславом Мангером та тісно співпрацює з головою Херсонської обласної державної адміністрації, партійцем "Блоку Петра Порошенка Андієм Гордєєвим, заступником Гордєєва Євгеном Грищуком - ці люди мають зникнути з політичного горизонту", - наголосив батько загиблої.

Громадське публікує повний текст його промови:

Доброго дня. Я би хотів зробити коротку заяву, але мені важко говорити про смерть моєї доньки. Тому прошу мати повагу до мене, до моєї Каті... і не перебивати. У вас було 6 місяців, щоб сказати все, що ви думаєте. 6 місяців від нападу на Катю до її смерті. Від смерті до сьогоднішнього дня. Тому потерпіть і послухайте батька вбитої 5 хвилин у тиші.

Втратити доньку. Повірити, що її більше немає. Повірити, що її вбили так цинічно та жорсткого, як в середньовіччі. Повірити, що весь цей час потрібно було змушувати слідство шукати нападників, змушувати шукати організаторів, змушувати шукати замовників.

Завдяки тиску друзів Каті, тиску її колег, тиску журналістів, в яких залишилась честь та гідність вдалося з'ясувати весь ланцюг від виконавців вбивства до його замовників.

Замовників знає генпрокурор Луценко. Замовників знають в СБУ. Я впевнений, що замовників від самого початку знали в МВС. Знали і мовчали.

Зараз офіційно оголошено в розшук підозрюваного в організації вбивства. Кримінального авторитета Москала, який пішов на це вбивство не просто так, який пішов на це вбивство не з вулиці. Він пішов на це з будівлі Херсонської Обласної Державної Адміністрації, де тісно співпрацював з конкретними людьми, для яких виконував конкретні завдання.

Мені байдуже, чи є у продажного МВС, байдужого СБУ чи бездіяльної прокуратури конкретні докази проти замовників. Мені байдуже, як всі ці люди будуть брехати, що в них нема повноважень, щоб карати винних. Байдуже.

Я знаю тільки одне: коли підозрюваний в організції вбивства, кримінальний авторитет, який нещодавно вийшов із тюрми, співпрацює з головою Херсонської Обласної Ради, партійцем партії Батьківщина Владиславом Мангером, коли кримінальний авторитет тісно співпрацює з головою Херсонської ОДА, партійцем Блоку Петра Порошенка, Андрієм Гордєєвим, коли кримінальний авторитет тісно співпрацює з заступником Гордєєва - Євгеном Рищуком, ці люди мають зникнути з політичного горизонту. Вони скомпроментовані назавжди.

Я хочу, щоб кожен, хто знав Катю, кожен, хто чув про Катю, кожен, хто співчував їй, кожен, хто любив її та підтримував її боротьбу, зрозумів, що для мене, батька Катерини, вже немає різниці між замовниками та тими, хто їх весь цей час покривав. Для мене втрачена ця межа.

Для мене тепер партія Батьківщина - це партія вбивць моєї доньки. Для мене тепер Блок Петра Порошенка - це партія вбивць моєї доньки.

Але я досі вірю, що ця країна змінюється. Вірю, що замовники, організатори та виконавці вбивства будуть покарані. Вірю, що і Петро Порошенко і Юлія Тимошенко не готові йти на вибори у крові. Вірю, що вони почують біль батька, який втратив доньку, і якнайшвидше позбудуться будь-яких зв’язків із цинічним вбивством моєї Каті. Вірю, що вони тут і зараз проведуть межу. Покажуть, що є кордони, за які заходити не можна.

Я вірю, що в цій країні нарешті буде покарано винних. І кожен справедливо отримає те, на що заслуговує. Дякую за увагу.

Інших коментарів не буде. До побачення.

Як відомо, Верховна Рада вирішила створити Тимчасову слідчу комісію для проведення розслідування нападів на радницю Херсонського мера Катерину Гандзюк та інших громадських активістів. Головою комісії став позафракційний народний депутат Борислав Береза, а заступник голови ТСК - нардеп від фракції "Блок Петра Порошенка" Сергій Алєксєєв.

Нагадаємо, керівниця справами Херсонського міськвиконкому Катерина Гандзюк, яку облили сірчаною кислотою 31 липня, померла у лікарні в неділю, 4 листопада.