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Батьки зможуть стежити за відправленими фотографіями дитини: нові функції захисту від Apple

Всі ці функції з'являться пізніше в цьому році в оновлення iOS 15, iPadOS 15, watchOS 8 і macOS Monterey
Компанія Apple в цьому році збирається надати нові функції, які дозволять обмежити доступ неприйнятного контенту для дітей і дозволять батькам бути проінформованими про листування дитини.
Батьки зможуть стежити за відправленими фотографіями дитини: нові функції захисту від Apple Фото: з вільного доступу

Про це повідомляє Apple, пише "Економічна правда". 

Нові функції будуть представлені в трьох сферах:  

  • Батьки зможуть грати більш інформовану роль, що допоможе дітям орієнтуватися в спілкуванні в інтернеті.  

Додаток "Повідомлення" додасть нові інструменти для попередження дітей та їх батьків при отриманні або відправці фотографій відверто сексуального характеру. 

При завантаженни контенту такого типу фотографія буде розмитою, а дитина буде попереджена. В якості додаткової міри обережності, батьки отримають повідомлення про відправку такого контенту. 

Аналогічні заходи захисту доступні, якщо дитина намагається відправити фотографії відверто сексуального характеру. Дитина буде попереджена перед відправкою фотографії, а батьки можуть отримати повідомлення, якщо дитина вирішить відправити його. 

"Повідомлення" використовують машинне навчання на пристрої для аналізу прикріплених зображень і визначення того, чи є фотографія відверто сексуальною. Ця функція була розроблена таким чином, що Apple не має оступу до повідомлень.

iOS і iPadOS використовуватимуть нові додатки криптографії, щоб обмежити поширення матеріалів про сексуальне насильство над дітьми в інтернеті, в той час як проектування для забезпечення конфіденційності користувачів. 

Оновлення Siri і Search надають батькам і дітям розширену інформацію і допомогу в разі виникнення небезпечних ситуацій. 

"Всі ці функції з'являться пізніше в цьому році в оновлення iOS 15, iPadOS 15, watchOS 8 і macOS Monterey", - вказується в повідомленні.

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08 08 2021 14:41
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