Кіберексперт радить видалити з телефона "дуже небезпечний додаток"
Як передає Укрінформ, про це пише журнал Forbes.
В авторській статті фахівець з цифрових технологій Зак Доффман закликав користувачів смартфонів, що працюють на операційній системі Android, негайно видалити додаток SuperVPN.
Додаток, станом на зараз скачано та встановлено 100 мільйонів разів.
Раніше додаток звинувачували у приховуванні шкідливого шпигунського програмного забезпечення. Зараз висувають претензії щодо порушення персональних даних, що стосується мільйонів користувачів.
"Якщо він є на вашому телефоні, негайно видаліть його", - йдеться у повідомленні.
Додаток, який обіцяє "захищати вашу конфіденційність та захищати вас", як виявляється, робить прямо протилежне. І це не вперше, коли експерти позначають його як "дуже небезпечний".
Додаток "дозволяє хакерам перехоплювати зв’язок між користувачем та постачальником послуг й навіть перенаправляти користувачів на зловмисний сервер хакера", - йдеться у статті.
Читайте також: В Україні стався масовий збій в роботі Telegram
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Не боїться висоти і глибини: Samsung представив "броньований" смартфон
- ВІДЕО Атмосфера і "пекельні" 430º: скеляста екзопланета здивувала астрономів
- ФОТО NASA показало Марс у знімку в 360 градусів
- 10 найбільш затребуваних професій в Україні в найближчому майбутньому 1Від програмістів до економістів
- Компанія Neuralink Ілона Маска показала інтерфейс "мозок-комп'ютер"