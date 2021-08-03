Кіберексперт радить видалити з телефона "дуже небезпечний додаток"

Користувачам смартфонів на базі Android необхідно терміново видалити небезпечний додаток SuperVPN, якщо він встановлений на пристрої.

Як передає Укрінформ, про це пише журнал Forbes.

В авторській статті фахівець з цифрових технологій Зак Доффман закликав користувачів смартфонів, що працюють на операційній системі Android, негайно видалити додаток SuperVPN.

Додаток, станом на зараз скачано та встановлено 100 мільйонів разів.

Раніше додаток звинувачували у приховуванні шкідливого шпигунського програмного забезпечення. Зараз висувають претензії щодо порушення персональних даних, що стосується мільйонів користувачів.

"Якщо він є на вашому телефоні, негайно видаліть його", - йдеться у повідомленні.

Додаток, який обіцяє "захищати вашу конфіденційність та захищати вас", як виявляється, робить прямо протилежне. І це не вперше, коли експерти позначають його як "дуже небезпечний".

Додаток "дозволяє хакерам перехоплювати зв’язок між користувачем та постачальником послуг й навіть перенаправляти користувачів на зловмисний сервер хакера", - йдеться у статті.

Читайте також: В Україні стався масовий збій в роботі Telegram