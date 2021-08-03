Реєстрація Вхід
RSS
ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

Кіберексперт радить видалити з телефона "дуже небезпечний додаток"

Користувачам смартфонів на базі Android необхідно терміново видалити небезпечний додаток SuperVPN, якщо він встановлений на пристрої.
Кіберексперт радить видалити з телефона "дуже небезпечний додаток" Фото: radio24.ua

Як передає Укрінформ, про це пише журнал Forbes.

В авторській статті фахівець з цифрових технологій Зак Доффман закликав користувачів смартфонів, що працюють на операційній системі Android, негайно видалити додаток SuperVPN.

Додаток, станом на зараз скачано та встановлено 100 мільйонів разів.

Раніше додаток звинувачували у приховуванні шкідливого шпигунського програмного забезпечення. Зараз висувають претензії щодо порушення персональних даних, що стосується мільйонів користувачів.

"Якщо він є на вашому телефоні, негайно видаліть його", - йдеться у повідомленні.

Додаток, який обіцяє "захищати вашу конфіденційність та захищати вас", як виявляється, робить прямо протилежне. І це не вперше, коли експерти позначають його як "дуже небезпечний".

Додаток "дозволяє хакерам перехоплювати зв’язок між користувачем та постачальником послуг й навіть перенаправляти користувачів на зловмисний сервер хакера", - йдеться у статті.

Читайте також: В Україні стався масовий збій в роботі Telegram

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

08 03 2021 12:41
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Зміни клімату могли спричинити появу коронавірусу, що призвів до пандемії COVID-19 - дослідження

Зміни клімату могли спричинити появу коронавірусу, що призвів до пандемії COVID-19 - дослідження

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.